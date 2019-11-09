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09 Kasım 2019 Cumartesi 14:51:02 | Son Güncelleme: 09 Kasım 2019 Cumartesi 14:51:32

Mısırlı eski iki bakan, Mursi ve oğlunun vefatının incelenmesi çağrısında bulundu

Mısır'da mahkeme salonunda vefat eden Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ile oğlu Abdullah Mursi'nin ani ölümü hakkında uluslararası inceleme başlatılması çağrısında bulunuldu.

Mısır'da mahkeme salonunda vefat eden Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ile oğlu Abdullah Mursi'nin ani ölümü hakkında uluslararası inceleme başlatılması çağrısında bulunuldu.

Mursi döneminde kabinede görev alan Yatırım Bakanı Yahya Hamid, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Planlama ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Amr Derrac'la birlikte Birleşmiş Milletler'den (BM), Muhammed Mursi'nin vefatının, oğlunun da ölümünü içine alacak şekilde incelenmesini talep etti.

BM uzmanlarının, Mursi'nin vefatına ilişkin sözlerini memnuniyetle karşıladıklarını belirten Hamid, şunları kaydetti:

"BM'ye bağlı insan hakları uzmanlarının, Muhammed Mursi'nin vefatına ilişkin başlattığı girişimi bütünüyle destekliyorum. Ancak, gerçeğin tam olarak anlaşılabilmesi için BM'nin Abdullah Mursi'nin vefatı için de inceleme yapması gerekmektedir. Cumhurbaşkanı Mursi'nin ölümüne yol açan şartlarla ilgili BM soruşturmasını memnuniyetle karşılıyor ve tamamıyla destekliyoruz. Bu soruşturma ileriye dönük önemli bir adımdır."

Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard ile BM Keyfi Gözaltı Üzerine Çalışma Grubu, dün yaptığı ortak yazılı açıklamada, Mısır'daki cezaevi koşullarının demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin doğrudan ölümüne yol açmış olabileceğini vurgulayarak, "Mursi'nin bu çileli şartlara maruz kaldıktan sonraki ölümü, devlet destekli keyfi bir cinayet olabilir." ifadesini kullanmıştı.

Askeri darbeyle görevden indirilen, seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, haziranda mahkeme salonundaki bir duruşma sırasında vefat etmişti. Mursi'nin oğlu Abdullah Mursi de eylül ayında geçirdiği ani kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.

(AA)

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