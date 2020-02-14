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14 Şubat 2020 Cuma 21:16:07 | Son Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 21:17:06

Mısır'da ilk yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi

Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri'nden sonra yeni tip koronavirüs vakası tespit edilen ikinci Arap ülkesi oldu.

Mısır Sağlık Bakanlığı, ülkede ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, virüsün tespit edildiği kişinin yabancı olduğu ve hastanede karantina altına alındığı belirtildi.

Hastanın durumunun takip edildiği ve kendisiyle temas kurduğu öğrenilen kişilerin de 14 günlüğüne ikamet yerlerinde tedbir amaçlı tecrit edileceği kaydedilen açıklamada, virüsün tespit edildiği kişinin kimliğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Açıklamada ayrıca durum hakkında Dünya Sağlık Örgütü'ne bilgi verildiği ve gerekli tüm önlemlerin alındığı belirtildi.

Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) sonra Kovid-19 vakasının tespit edildiği ikinci Arap ülkesi oldu.

Ölü sayısı 1381'e çıkmıştı

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan (NHC) yapılan açıklamada, biri Hong Kong’da olmak üzere Kovid-19 salgınında ölü sayısının 1381’e çıktığı, ülkede toplam Kovid-19 tespit edilen vaka sayısının 63 bin 851’e ulaştığı belirtilmişti.

Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

İlk olarak Vuhan'da tespit edilen Kovid-19'un kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine DSÖ "acil durum" ilan etmişti.

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