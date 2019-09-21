Mısır'da halk sokağa indi! Gösteriler 10 şehre daha sıçradı!

Mısır'da yolsuzlukla suçlanan darbeci Sisi’yi protesto etmek için halka sokaklara inme çağrısı yapılmıştı. Mısırlılar akşam saatlerinde Kahire'deki Tahrir Meydanı'nda Sisi'yi protesto etmeye başladı. Polis ise protestocuları gözaltına almaya başlarken, meydan etrafındaki dükkanları da kapattırıyor.

İspanya’da yaşayan Mısırlı iş adamı Muhammed Ali, Sisi'yi yolsuzlukla suçladıktan sonra halkı sokağa çağırmıştı.

DARBECİ GÜÇLER ÖNLEM ALMAYA ÇALIŞTI

Çağrının ardından, yerel kaynaklarca, güvenlik güçlerinin ülkenin büyük meydanlarda dağılarak onlarca kişiyi gözaltına aldığı, İttihadiye Sarayı’na giden yolları ve köprüleri kapattığı bilgisi aktarıldı.

HALK MEYDANA VE SOKAKLARA İNDİ!

Ancak tüm önlemlere rağmen büyük bir kalabalık Tahrir Meydanı'nda toplanarak darbeci Sisi aleyhine sloganlar atmaya başladı.

POLİS GÖZALTILARA BAŞLADI! DÜKKANLAR KAPATTIRILIYOR

Tahrir Meydanı'nda ve sokaklarda halk kalabalığı giderek artarken, polis ise gözaltılara başladı.

Öte yandan, polisin Tahrir Caddesi üzerindeki dükkanları kapattırdığı ifade ediliyor.

"BU DAHA BAŞLANGIÇ"

Siyasi analistler eylemlerin büyüyeceği yönünde görüş bildirirken, Tahrir eylemlerini organize eden Muhammed Ali "Bu ilk adım ve devamı gelecek" dedi.

SAVUNMA BAKANLIĞI'NA SESLENDİ: SİSİ'Yİ TUTUKLAYIN

Mısırlılardan psikolojik korkuyu aşıp sokaklarda barışçıl gösterilere katılmalarını isteyen Muhammed Ali, Savunma Bakanlığına seslenip "Sisi'yi tutuklayın!" dedi.

ASKERİYEDE SİSİ KARŞITLARI MI VAR?

Muhammed Ali'nin bu çağrısı, askeriye içinde Sisi karşıtlarının olduğuna dair söylentileri güçlendiriyor.

Öte yandan, Mısır'da Rejim içindeki bazı güçlerin, halkın ayaklanmasına göz yumduğu ve belki de desteklediği iddia ediliyor.

GÖSTERİLER DİĞER KENTLERE DE SIÇRADI

Mısırlı gazeteci Ahmed Yusuf'un, paylaştığı bilgilere göre Sisi karşıtı eylemlerin yapıldığı şehirlerin listesini şöyle:

Kahire, İskenderiye, Süveyş, Menya, Beni Süveyf, El Mahalla, Kafr El-Zayat, Mansoura, El Şarkiye.

ABD'YE GİDECEKTİ, İPTAL EDEBİLİR

Cumhurbaşkanı Sisi’nin ise Birleşmiş Milletlerin (BM) Genel Kurulu için New York’a yapacağı ziyareti iptal edilebileceği belirtiliyor.