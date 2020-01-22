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22 Ocak 2020 Çarşamba 20:17:26 | Son Güncelleme: 22 Ocak 2020 Çarşamba 20:18:34

Mescid-i Aksa İmamı Şeyh Sabri: İsrail Kudüs'ün dini ve kanaat önderlerini hedef alıyor

Mescid-i Aksa İmam Hatibi ve Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı Şeyh İkrime Sabri, "İsrail'in Kudüs'ün önde gelen dini ve kanaat önderlerini hedef alması tamamen sistematik bir durumdur." dedi.

Mescid-i Aksa İmam Hatibi ve Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı Şeyh İkrime Sabri, İsrail'in Kudüs'ün dini ve kanaat önderlerini sistematik bir şekilde hedef aldığını belirtti.

Eski Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Sabri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail makamlarının görüş belirtmeyi "kışkırtıcılık" olarak nitelendirdiğini söyledi.

Şeyh Sabri, "Görüş belirtme dünyadaki tüm kanunlarda serbesttir. Ancak bunları kasten birbirine karıştırıyorlar çünkü bizim belirttiğimiz görüş hoşlarına gitmiyor, dolayısıyla kışkırtıcılık olarak niteliyorlar." dedi.

İsrail makamlarınca kendisine geçen hafta "kışkırtıcılık" suçlamasıyla Mescid-i Aksa'dan bir hafta uzaklaştırma cezası verildiğini hatırlatan Şeyh Sabri, "Planlarıyla uyuşmayan her sözü kışkırtıcılık sayıyorlar. Bana yöneltilen bu suçlama da ilk değil, her soruşturmada suçlama hazır." diye konuştu.

Bu duruma tepki gösteren Şeyh Sabri, "İsrail'in Kudüs'ün önde gelen dini ve kanaat önderlerini hedef alması tamamen sistematik bir durumdur." dedi.

"İSRAİL'İN İNSANLIK DIŞI BASKILARINA TESLİM OLMAYACAĞIZ"

Şeyh Sabri, Filistin davası, Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya dair tavrının gayet açık olduğunu belirterek, "İsrail'in insanlık dışı baskılarına teslim olmayacağız ve tavrımızdan asla vazgeçmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Müslümanların Mescid-i Aksa'daki sayılarının artmasının İsrail'i endişelendirdiğini vurgulayan Şeyh Sabri, şunları kaydetti:

"Onlar Mescid-i Aksa’da Müslümanların toplanmasından rahatsız oluyorlar, çünkü burada gözleri var. Onlar bir Müslüman'ı oradan uzaklaştırdıklarında yerine 10 kişi geliyor, dolayısıyla uzaklaştırmanın bir anlamı yok."

"KUDÜS ABLUKAYA MARUZ BIRAKILIYOR"

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Yüksek Arap Takip Komitesi Başkanı Muhammed Bereket de yaptığı açıklamada, İsrail'in Şeyh İkrime Sabri'ye yönelik planlarının başarılı olamayacağını belirtti.

İsrail'in Mescid-i Aksa başta olmak üzere Kudüs'te ciddi ihlallerde bulunduğuna dikkati çeken Bereket, Tel Aviv rejiminin Kudüs'ü diğer Filistin kentlerinden tamamen koparmaya çalıştığını ve tam bir ablukaya maruz bıraktığını söyledi.

Yüksek Arap Takip Komitesi bünyesindeki Özgürlükler Komisyonu Başkanı Şeyh Kemal el-Hatip ise yaptığı açıklamada Şeyh Sabri'ye hitaben, "Onların seni hedef almaları tesadüf değildir. Çünkü sen onların Kudüs ve Mescid-i Aksa’ya dair sahte ve uyduruk iddialarının karşısında tavizsiz bir tavır sahibisin." ifadelerini kullandı.

Filistinlilere Mescid-i Aksa'ya daha çok sahip çıkmaları çağrısında bulunan Şeyh Hatip, "Mescid-i Aksa'da daha fazla bulunmak ve orada ribatta kalmak işgal devletine ve kibrine en iyi cevaptır." dedi.

Şeyh Sabri, basın mensuplarına pazar günü yaptığı açıklamada, "cuma hutbesinde provokasyon" iddiasıyla İsrail polisi tarafından sorgulandığını ve kendisine bir hafta Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırma cezası verildiğini söylemişti.

AA

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