Merkür tutuldu

LEKE GİBİ GÖRÜLDÜ

Güneş’e en yakın ve en küçük gezegen olan Merkür, Güneş’le Dünya arasından geçti. Dünya'ya 101 milyon kilometre uzaklıkta olan Merkür, Güneş’e bakıldığında siyah bir leke gibi görüldü. Merkür tutulması adı verilen olay; Kuzey ve Güney Amerika, Antarktika, Batı Afrika ve Atlantik Okyanusu’ndan tamamen, Türkiye’de ise öğleden sonra başlayıp gün batımına kadar gözlemlenebildi. Merkür, en son 9 Mayıs 2016 tarihinde benzer bir geçiş yapmıştı.