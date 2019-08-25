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25 Ağustos 2019 Pazar 22:32:28 | Son Güncelleme: 25 Ağustos 2019 Pazar 22:35:18

Merkel: Herkes İran'ın nükleer silahlanmaması hususunda hemfikir

Almanya Başbakanı Merkel, "Herkes İran'ın nükleer silahlanmaması hususunda hemfikir ve herkes bunun müzakere edilmiş bir çözümle olmasını istiyor." dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, G7 ülkelerinin, İran ile ilgili görüşmelerine ilişkin, "Herkes İran'ın nükleer silahlanmaması hususunda hemfikirdi ve herkes bunun müzakere edilmiş bir çözümle olmasını istiyor." dedi.

Merkel, Fransa'nın Biarritz kentinde düzenlenen G7 Zirvesinde ele alınan konularla ilgili bilgi verdi.

İran konusunda iyi ve yapıcı görüşmeler yapıldığını ifade eden Merkel, "Herkes İran'ın nükleer silahlanmaması hususunda hemfikir ve herkes bunun müzakere edilmiş bir çözümle olmasını istiyor." şeklinde konuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile yaptığı görüşmeyle ilgili G7 ülkelerinin liderlerine bilgi verdiğini aktaran Merkel, zirvedeki görüşmede, gerilimin daha fazla artmaması ve nükleer anlaşmayla ilgili yeniden müzakerelere dönülüp dönülmemesi konularının üzerinde durulduğunu kaydetti.

Rusya'nın G7 formatına dönmesi

Zirvede Rusya ve Ukrayna arasındaki ihtilafı da ele aldıklarını aktaran Merkel, bu konuda ortak ve farklı görüşlerin dile getirildiğini belirtti.

Rusya'nın yeniden G7 formatına katılmasını konuşmak için Minsk sürecinde ilerleme sağlanması gerektiğini vurgulayan Merkel, Minsk süreciyle ilgili Almanya ve Fransa'nın yakında Rusya ve Ukrayna devlet başkanlarının katılacağı bir zirve düzenleyeceğini, bu zirvenin Paris'te yapılacağını belirtti.

Merkel, iyi niyetli olunduğunda bu konuda ilerleme sağlama imkanının bulunduğuna dikkati çekti.

Dünya Ticaret Örgütü'den reform talebi

Dünya ekonomisinin de zirvede değerlendirildiğini ifade eden Merkel, dünya ekonomisi için büyük riskler gördüklerini söyledi.

Dünya Ticaret Örgütü'nde (DTÖ) reform yapılması ve özellikle daha fazla personelle donatılması gerektiğini belirten Merkel, DTÖ'nün güçlü kılmanın herkes için iyi olacağının altını çizdi.

Sisi ile Libya'yı görüştü

Merkel, zirve kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Libya ile ilgili görüşme gerçekleştirdiğini aktararak, vekalet savaşlarına girilmemesi ve bölgede etkisi olan tüm ülkelerin müzakere masasında toplanması gerektiğini söyledi.

Amazon ormanlarındaki yangın

Amazonlardaki yangınlarla ilgili başta Brezilya olmak üzere durumdan etkilenen ülkelerle görüşeceğini ifade eden Merkel, "Dünyamızın akciğeri yanıyor. Bu nedenle ortak çözümler bulmak gerekiyor." dedi.

Bu yangınların küresel bir sorun olduğunu belirten Merkel, bundan etkilenen ülkelere bölgeyi yeniden ağaçlandırmaları için destek olmak istediklerini ifade etti.

Sahel bölgesindeki durum
Merkel, zirve kapsamında "G7'nin Afrika ile ortaklığı" başlıklı oturumun ardından Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Şansölye Merkel, Afrikalı temsilcilerinin zirvede yer almasının, konunun ne kadar acil olduğunu gösterdiğini belirterek, Sahel bölgesinde endişe verici gelişmelerin yaşandığını söyledi.

"Kötüleşen güvenlik durumuyla karşı karşıyayız. Güvenlik olmadan gelişme olmayacağını biliyoruz." diyen Merkel, bölgedeki güvenliğin artırılması gerektiğini dile getirdi.

Sahel bölgesindeki ülkelerin desteklenmesini ve beklentilerine cevap verilmesini isteyen Merkel, bu ülkelerle yıl sonunda konferans düzenleneceğini ve çalışma programı yapılacağını aktardı.

Merkel, Sahel bölgesinin desteklenmesine G7 dışındaki ülkelerin de katılabileceğini kaydetti.

(AA)

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