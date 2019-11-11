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11 Kasım 2019 Pazartesi 01:02:18 | Son Güncelleme: 11 Kasım 2019 Pazartesi 01:03:05

Meksika'da çöldeki bir çukurda 10 ceset bulundu

Meksika'nın turistik Puerto Penasco kenti yakınlarında çölde bir çukurda 10 ceset bulundu.

Sonora eyaleti savcılığından yapılan açıklamada, kayıp kişileri bulmaya çalışan "Anneler Arıyor" isimli gönüllü gruptan çöldeki bir çukurda cesetlerin bulunduğuna yönelik ihbar alındığı belirtildi.

ABD sınırı yakınlarındaki söz konusu yerde 10 cesedin bulunduğu ifade edilen açıklamada, ekimden bu yana aynı bölgede bulunan ceset sayısının 52'ye yükseldiği kaydedildi.

Uyuşturucu tacirleri ve kaçakçılar, işledikleri cinayetlerin ardından cesetlerden kurtulmak için bu tip çukurları kullanıyor.

Puerto Penasco, geçmiş dönemlerde de Sinaloa uyuşturucu karteli ile rakiplerinin çatışmalarına sahne olmuştu.

(AA)

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