Malezya, iptal edilen proje için ödenen paraya el koydu

Konuya ilişkin Singapur medyasında çıkan iddiaları doğrulayan Başbakan Mahathir Muhammed, bundan önceki hükümet döneminde boru hattı projesi için Çin Petrol Mühendislik Şirketi'nin (CPP) banka hesabına yatırılan fonlara el konulduğunu söyledi.

Çinli firmanın, proje iptal edildikten sonra elindeki fonları hükümete iade etmediğini vurgulayan Mahathir, "Boru hattı projesinin yüzde 80'i için para ödendi ama projenin sadece yüzde 13'ü tamamlandı. Bu durumda hükümetin parayı geri almaya hakkı var." şeklinde konuştu.

Mahathir, CPP'nin banka hesabındaki paraya el konulmadan önce Hazine Bakanlığına danışıldığını hatırlatarak, alınan kararın yasal olduğunu belirtti.

Malezya Başbakanı, ülkenin dış borçlarını azaltmak amacıyla geçen ağustosta, 20 milyar dolarlık Doğu Yakası Demir Yolu projesiyle 3 milyar dolarlık boru hattı projesini durdurma kararı almıştı.

AA