  • Bist 100
    97149
  • Dolar
    5,7635
  • Euro
    6,4297
  • Altın
    281,8050
İstanbul
22 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Adıyaman'da trafik kazasında 7 kişi yaralandı Adıyaman'da trafik kazasında 7 kişi yaralandı
Merkel: Herkes İran'ın nükleer silahlanmaması hususunda hemfikir Merkel: Herkes İran'ın nükleer silahlanmaması hususunda hemfikir
Hakkari'de terör örgütüne ait yaşam malzemeleri ele geçirildi Hakkari'de terör örgütüne ait yaşam malzemeleri ele geçirildi
Bahçeli'den mesaj: Terörün kökü kazınmalıdır Bahçeli'den mesaj: Terörün kökü kazınmalıdır
İsrail ordusu işgal altındaki Ramallah'ın batı girişini kapattı İsrail ordusu işgal altındaki Ramallah'ın batı girişini kapattı
İslam mütefekkiri Faruk Bedran vefat etti İslam mütefekkiri Faruk Bedran vefat etti
Macron: Afrika ile stratejik ortaklık kurmaya çalışıyoruz Macron: Afrika ile stratejik ortaklık kurmaya çalışıyoruz
Son dakika... Ankara'da 3,5 büyüklüğünde deprem! Son dakika... Ankara'da 3,5 büyüklüğünde deprem!
Çaykur Rizespor'dan ikinci galibiyet Çaykur Rizespor'dan ikinci galibiyet
Çaykur Rizespor'da sakatlık şoku! Çaykur Rizespor'da sakatlık şoku!
Başkan Erdoğan: Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünde tüm vatandaşlarımızı Malazgirt'e bekliyoruz Başkan Erdoğan: Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünde tüm vatandaşlarımızı Malazgirt'e bekliyoruz
Çay bahçesinde vücuduna yorgun mermi isabet eden kişi yaralandı Çay bahçesinde vücuduna yorgun mermi isabet eden kişi yaralandı
Karaman'da bıçaklı kavga: 2 yaralı Karaman'da bıçaklı kavga: 2 yaralı
İngiliz basını, Fransız askerlerinin Melania Trump'tan gözlerini alamamasını konuştu İngiliz basını, Fransız askerlerinin Melania Trump'tan gözlerini alamamasını konuştu
Kopernik Kitap’tan yeni eser! "Milli Görüş Siyaseti Milli Nizam Partisi’nden Fazilet Partisi’ne" Kopernik Kitap’tan yeni eser! "Milli Görüş Siyaseti Milli Nizam Partisi’nden Fazilet Partisi’ne"
Netanyahu Esed rejimini İran konusunda uyardı Netanyahu Esed rejimini İran konusunda uyardı
Van'da HDP'li 8 belediye meclis üyesi görevden alındı Van'da HDP'li 8 belediye meclis üyesi görevden alındı
Mayorka Adası'nda uçak ve helikopter çarpıştı: 7 ölü Mayorka Adası'nda uçak ve helikopter çarpıştı: 7 ölü
Meteorolojiden gök gürültülü sağanak uyarısı Meteorolojiden gök gürültülü sağanak uyarısı
Antalya'da denizde akıntıya kapılarak kaybolan kişinin cesedi bulundu Antalya'da denizde akıntıya kapılarak kaybolan kişinin cesedi bulundu
Son dakika... MSB: Pençe-3 Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu Son dakika... MSB: Pençe-3 Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu
Ahlat'ta Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümüne yoğun ilgi Ahlat'ta Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümüne yoğun ilgi
Trump: G7 ülkeleri adına İran'a iletilecek bir bildiriyi tartışmadık Trump: G7 ülkeleri adına İran'a iletilecek bir bildiriyi tartışmadık
Antakya'da zeytinlikte çıkan yangında 3 hektar alanda zarar oluştu Antakya'da zeytinlikte çıkan yangında 3 hektar alanda zarar oluştu

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

25 Ağustos 2019 Pazar 22:06:47 | Son Güncelleme: 25 Ağustos 2019 Pazar 22:09:02

Macron: Afrika ile stratejik ortaklık kurmaya çalışıyoruz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Afrika ile ekonomi ve güvenlik alanında stratejik ortaklık kurmaya çalıştıklarını belirtti.

Macron, Biarritz'de yapılan 45. G7 Zirvesi'ndeki "G7'nin Afrika ile ortaklığı" başlıklı oturumun ardından Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore ile ortak basın toplantısı düzenledi. 

"Afrika ile ekonomi ve güvenlik alanlarında stratejik ortaklık kurmaya çalışıyoruz." ifadesini kullanan Macron, Kabore ile yaptıkları görüşmede Libya ve Sahel'i ele aldıklarını söyledi. 

Macron, Sahel bölgesinde etkili şekilde terörle mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı. 

Yıllardır bu konuda çabalarını sürdürdüklerini ifade eden Macron, Sahel bölgesinde artan terör olaylarına karşı maddi yardım dahil tüm desteklerini artıracaklarını kaydetti.

Macron, basın mensuplarının İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in bugün sürpriz şekilde Biarritz'e gelişiyle ilgili soruyu, bu konuda daha sonra açıklama yapacağını belirterek yanıtlamadı.

Cumhurbaşkanı Macron'un eşi Brigitte Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Donald Tusk'un eşi Malgorzata Tusk, Avustralya, Şili ve Japonya liderlerinin eşlerini kent yakınlarındaki Espelette kasabasında ağırladı.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ