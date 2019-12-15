15 Aralık 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 15 Aralık 2019 Pazar 01:21:24
Lennon'un gözlüğüne 1 milyon lira
Dünyaca ünlü İngiliz rock grubu The Beatles’ın gitaristi John Lennon’un gözlüğü, 1960’lı yıllarda şoförlüğünü yapan Alan Herring tarafından Londra’da düzenlenen açık artırmada 170 bin euro'ya (yaklaşık 1 milyon TL) satıldı.
ARABADA UNUTMUŞ
Gözlüğü 51 yıl boyunca sakladığını belirten Herring, “John Lennon’un güneş gözlüğünü arka koltukta unuttuğunu fark ettim. Daha sonra John o gözlüğü bana hediye etti. Bu gözlüğü 51 sene sakladım” ifadelerini kullandı. Öte yandan, aynı müzayedede isminin açıklanmasını istemeyen bir kişi tarafından The Beatles grubunun gitaristi George Harrison ait olan bir kolye ise 12 bin euro'ya satıldı.
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