Lennon'un gözlüğüne 1 milyon lira

ARABADA UNUTMUŞ

Gözlüğü 51 yıl boyunca sakladığını belirten Herring, “John Lennon’un güneş gözlüğünü arka koltukta unuttuğunu fark ettim. Daha sonra John o gözlüğü bana hediye etti. Bu gözlüğü 51 sene sakladım” ifadelerini kullandı. Öte yandan, aynı müzayedede isminin açıklanmasını istemeyen bir kişi tarafından The Beatles grubunun gitaristi George Harrison ait olan bir kolye ise 12 bin euro'ya satıldı.