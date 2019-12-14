Kuzey Kore yine yaptı yapacağını!
ABD'li yetkililerin Sohae'yi kapatma sözü verdiğini iddia etmesine rağmen Kuzey Kore'nin resmi haber ajancı KCNA, Sohae uydu fırlatma merkezinde 'çok önemli bir deneme' gerçekleştirildiğini açıkladı. Bunun 'stratejik nükleer caydırıcılığın artırılması' için yapıldığı duyuran ajans neyin test edildiğini ise belirtmedi.
ABD ile restleşmeye paralel olarak Kuzey Kore'deki hareketlilik de artıyor. Ülkenin resmi haber ajancı KCNA, Sohae uydu fırlatma merkezinde 'çok önemli bir deneme' gerçekleştirildiği, bunun 'stratejik nükleer caydırıcılığın artırılması' için yapıldığı açıklandı. Neyin test edildiği ise belirtilmedi.
"SÖZ VERDİ" İDDİASI
ABD'li yetkililer, Kuzey Kore'nin Sohae'yi kapatma sözü verdiğini iddia etmişti. Kuzey Kore en son 8 Aralık'ta yine aynı uydu fırlatma alanında 'çok önemli bir tatbikat' yapıldığını duyurmuştu.
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