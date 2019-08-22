Kremlin'den Esed açıklaması! Erdoğan ile Putin de...

Rusya'nın hava desteğiyle Astana anlaşmalarını ve İdlib mutabakatını çiğneyen Beşşar Esed rejimi güçleri, Han Şeyhun ilçesini hakimiyetine aldı.

Konu ile alakalı açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Han Şeyhun'un terörizmle istikrarlı mücadelenin sonucunda ele geçirilmesi memnuniyetle karşılanmalı" dedi.

Peskov ayrıca, önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir görüşme gerçekleştirebileceğini aktardı.

(İHA)

