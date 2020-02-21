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21 Şubat 2020 Cuma 17:05:55 | Son Güncelleme: 21 Şubat 2020 Cuma 17:23:18

Kremlin sözcüsü Peskov, "Türkiye ile çatışma çıkar mı" sorusuna böyle cevap verdi

Türkiye ile Rusya arasında gerilim had safahda. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İdlib’deki durumla ilgili derin endişe duyduklarını açıkladı. "Türkiye ile çatışma çıkar mı" sorusunu "en kötü senaryo" şeklinde nitelendirerek cevap vermek istemedi.

Türkiye ile savaşın eşiğine gelen Rusya'dan peş peşe açıklamalar geliyor. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Dmitriy Peskov, “İdlib’deki durum gerçekten de çok korku verici ve derin endişe yaratıyor” dedi ve İdlib'deki durumun Ankara ile Moskova arasındaki temasların sürekli gündemi olduğunu belirtti.

"TÜRKİYE İLE ÇATIŞMA ÇIKAR MI" SORUSUNA CEVAP VERMEK İSTEMEDİ

Gazetecilerin, birçok uzmanın İdlib’deki mevcut gerginliğin Rusya ile Türkiye askerleri arasında bir çatışmaya neden olabileceği değerlendirmesiyle ilgili yorumda bulunmasını istediği Peskov, “En kötü senaryolar üzerinden konuşmak istemiyoruz, ancak aynı zamanda bir kez daha Suriye ordusunun İdlib’deki terör örgütleriyle mücadele ettiğini belirtmek gerekiyor” ifadelerini kullandı.

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Peskov, “Suriye ordusuna karşı saldırgan eylemlerde bulunan terör örgütlerinin etkisiz hale getirilmesi gerekiyor” dedi.

"DÖRLÜ ZİRVE KONUSUNDA NET BİR KARAR YOK"

Peskov; Rusya, Türkiye, Fransa ve Almanya arasında Suriye konulu bir zirve gerçekleştirilmesi konusunda konuşulduğunu, ancak henüz net bir karar alınmadığını da kaydetti.

Peskov, “Gerçekten de böyle bir zirve gerçekleştirilmesi konusu ikili temaslarda olduğu gibi üçlü temaslarda da defalarca dile getirildi. Ancak henüz net bir karar yok. Dört ülkenin liderleri de bunu gerekli görürse böyle bir zirve gerçekleştirme ihtimalini dışlamıyoruz. Ancak tekrar ediyorum, bu konuda henüz bir anlaşmaya varılmış değil” diye konuştu.

Peskov, ABD’den Patriot talep edildiği iddialarına ilişkin açıklama yapmayı reddetti

Dmitriy Peskov, Türkiye’nin İdlib’deki durum nedeniyle ABD’den Patriot füze sistemleri talep ettiği iddiasıyla ilgili açıklama yapmayı reddetti.

Peskov, “Bu soruyu yorumsuz bırakıyorum. Burada söylenebilecek tek şey Suriye ordusunun İdlib’de bulunan ve sürekli olarak Suriye askerlerine saldıran terör örgütleriyle mücadelesine devam ettiği” dedi.

Sputnik

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