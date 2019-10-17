Kremlin Sözcüsü Peskov: Trump'ın Erdoğan'a yazdığı mektup hiç alışık olunmayan türde

ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Suriye'deki harekattan hemen önce yazdığı nezaketsiz mektup hakkında Rusya'dan açıklama geldi.

Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov, harekat ile ilgili bir açıklama yaptığı sırada mektupla ilgili bir soruyu da yanıtladı. Peskov, "Trump'ın mektubunun son derece sıradışı, devlet başkanları arasındaki yazışmalarda genelde kullanılmayan bir dille yazıldığını" söyledi.

ERDOĞAN-PUTİN GÖRÜŞMESİ SALI GÜNÜ

Kremlin sözcüsü, Erdoğan'ın salı günü Barış Pınarı Harekatı'nı Putin ile görüşeceğini belirtti. Peskov, harekat sonrasında Suriye'nin kuzeyinde yaşanan insani durumdan ve sığınmacı akınından endişe duyduklarını sözlerine ekledi.

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