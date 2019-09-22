Köşeye sıkıştı! Af karşılığı siyaseti bırakacak

İsrail’de 17 Eylül’de yapılan genel seçimde, “Bibi” lakaplı Başbakan Benjamin Netanyahu’nun partisi Likud, ikinci sıraya gerilemişti. Seçimden birinci çıkan Benny Gantz, Netanyahu’yla hükümet kurma görüşmelerine yanaşmadı. Netanyahu, kurulması muhtemel hükümette yer almaması durumunda dokunulmazlığının kalkmasıyla hakkındaki yolsuzluk suçlamalarından hapse girebilir.

BÜYÜK PANİK YAŞIYOR

İsrail Kanal 13 Televizyonu’nun haberine göre, Netanyahu, aylardır gizli bir şekilde siyaseti bırakma karşılığında, İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin’den af talep etmenin yollarını araştırıyor. Başbakan Netanyahu’nun konuyla ilgili en az bir kişiyle görüştüğü, ancak söz konusu kişinin Rivlin’in bu teklifi kabule yanaşmayacağını düşündüğü ifade edildi.

BAŞSAVCI PEŞİNDE

Haberde ayrıca, İsrail Başsavcısı Avichai Mendelblit’in kanunlara aykırı olduğu gerekçesiyle bu teklifi reddedeceği vurgulandı. Mendelblit, mart ayı başında yaptığı açıklamada, yolsuzluk, rüşvet ve görevi kötüye kullanma gibi suçlamaların yöneltildiği 3 ayrı dosya nedeniyle Netanyahu’ya dava açılabileceğini söylemişti.