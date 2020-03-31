Koronavirüsü ciddiye almayıp dalga geçen devlet başkanı acı haberi duyurdu

Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan tip coronavirüs (Covid-19) nedeniyle şu ana kadar 38 bin 749 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısı 801 bin 61 olurken, hastalığa yakalanan ve iyileşenlerin sayısı ise 172 bin 317...

KORONAVİRÜSÜ CİDDİYE ALMAYAN DEVLET BAŞKANI ACI HABERİ DUYURDU: ÜLKEDE İLK ÖLÜM

Koronavirüs pandemisinde bilanço artıyor. Belarus Devlet Başkanı Alexandr Lukaşenko, ülkede virüs kaynaklı ilk ölümün gerçekleştiğini açıkladı. Ülkede tespit edilen koronavirüs vaka sayısı ise 152'ye yükseldi. Öte yandan Lukaşenko, geçtiğimiz günlerde salgınına ilişkin herhangi bir önlem almayacaklarını belirterek, "Olur böyle şeyler. En önemlisi panik yapmamaktır" sözlerini kullanmıştı.

Dün de, koronavirüs salgınına aldırış etmeden hokey maçına çıkıp şu açıklamayı yapmıştı: "İşte koronavirüs için tedavi burada. Ayaklarının üzerinde ölmek, dizlerinin üstünde yaşamaktan daha iyidir. Anlamıyorum, burada virüs yok. Uçtuğunu görüyor musunuz? Ben de görmüyorum. Burası bir hokey sahası, sağlık için en iyisi. Burası herhangi bir spor sahasından daha iyi. Burası virüsün gerçek tedavisinin olduğu yer."