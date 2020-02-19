Koronavirüs salgını İran'a da sıçradı! Dünya genelinde toplam ölümler 2 bini aştı

Çin'deki virüs İran'a da bulaştı. İran'ın Kum kentinde yeni tip koronavirüs nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Çin'de yeni tip koronavirüsü (Covid-19) salgınında ölenlerin sayısı 2 bin 6'ya yükseldi. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, Çin ana karasında Salı günü 136 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısının 2 bin 6'ya yükseldiğini ve bin 749 yeni vakanın kayıtlara geçtiğini, ülke genelindeki toplam vaka sayısının 74 bin 185'e çıktığını açıkladı. Salı günü kayıtlara geçen can kayıplarının 132'sinin virüsün ilk kez ortaya çıktığı Vuhan kentinin bağlı olduğu Hubei eyaletinde yaşandığı ifade edildi. Salgında şu ana kadar bin 824 kişi iyileşerek taburcu edildi. Yapılan açıklamada bir gün içinde taburcu olanların sayısının ilk kez yeni vaka sayısını geçtiği belirtildi. Bir kişinin daha Covid-19 salgını nedeniyle yaşamını yitirdiği Hong Kong'da hastalık nedeniyle ölenlerin sayısı 2'ye çıktı. Böylece Japonya, Tayvan, Filipinler ve Fransa'da görülen birer ölümle birlikte dünya genelindeki toplam can kaybı sayısı 2 bin 10'a çıktı.

PLAZMA TEDAVİSİ GENİŞLİYOR!

Öte yandan Covid-19 hastaları üzerinde plazma tedavisinin farklı eyaletlerdeki hastanelerde de denenmeye devam ediyor. Tedavinin Hubei eyaletindeki bazı hastalar üzerinde olumlu sonuç verdiğine işaret eden uzmanlar, Guangdong eyaletinde de durumu ağır olan hastalar üzerinde bu tedavinin deneneceğini açıkladı. Durumu kritik olan hastalarda söz konusu tedavinin riskli olabileceğinin altını çizen uzmanlar, "Plazma tedavisi umut verici görünüyor ancak tedarik sınırı bulunuyor" dedi. Plazma tedavisinin, durumu kritik olan 10'dan fazla hasta üzerinde olumlu sonuç verdiği kaydedilmişti. Çinli uzmanlar, ayrıca klorokin fosfat verilen bazı hastaların durumunun iyileştiğinin gözlemlendiğini ancak konuyla ilgili araştırmaların sürmesi gerektiğini ifade etti. Guangzhou kentinde tedavi gören 128 hastaya klorokin fosfat verildiği, hastalardan 93'ünün durumunun iyileştiği, 26'sının da taburcu edildiği aktarıldı. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Covid-19 aşısının 18 ay içinde kullanıma hazır hâle gelebileceğini söylemişti.

İRAN'DA DA VİRÜS TESPİT EDİLDİ!

İlk olarak Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen Covid-19'un, kısa sürede diğer şehir ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü "acil durum" ilan etmişti. Salgın ilk kez Türkiye'nin doğu komşusu İran'da tespit edildi. İran Sağlık Bakanlığı, Kum kentinde 2 kişiye koronavirüsün bulaştığını açıkladı. Haberi duyuran bakanlığın Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, sağlık ekiplerinin söz konusu kentte çalışmalarına başladıklarını belirtti. Cihanpur, Kum'da yaşayan vatandaşları, insanlarla tokalaşma gibi yakın temastan kaçınmaları ve hijyene dikkat etmeleri konusunda uyardı. İran'ın da eklenmesiyle koronavirüs vakalarının görüldüğü ülke sayısı 26'ya ulaştı.