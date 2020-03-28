28 Mart 2020 Cumartesi 12:27:01 | Son Güncelleme: 28 Mart 2020 Cumartesi 12:38:31
KKTC'de koronavirüsten ilk ölüm
KKTC'de koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti. Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde tedavi altındaki KOAH ve tansiyon hastası olan 67 yaşındaki Alman bir turistin hayatını kaybettiği ifade edildi.
Kuzay Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti.
Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 67 yaşındaki Alman turist Bruno Gaffiend Jabusch, yaşamını yitirdi. Alman turistin ayrıca kronik obstruktif akciğer hastalığı ve hipertansiyon rahatsızlığı bulunduğu bildirildi.
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