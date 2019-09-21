Kim’in annesini dövdüler

ABD’li yıldız Kim Kardashian, hayatının şokunu yaşadı. Ünlü TV yıldızının 63 yaşındaki annesi Kris Jenner, kızı çekimdeyken evine gitti. Ancak korumalar Jenner’ı tanıyamayınca, iki taraf arasında arbede yaşandı. Olay sırasında Jenner boynundan yaralanarak hastanelik oldu. Haberi alır almaz eve gelen Khloe ve Kim Kardashian, annesinin acı içinde

kıvrandığını görünce gözyaşlarına boğuldu.