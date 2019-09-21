21 Eylül 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 21 Eylül 2019 Cumartesi 00:58:58
Kim’in annesini dövdüler
Dünyaca ünlü TV yıldızı Kim Kardashian’ın annesi Kris Jenner, Kardashian’ın korumaları tarafından darp edildi. Boynundan yaralanan Jenner, hastanelik oldu.
ABD’li yıldız Kim Kardashian, hayatının şokunu yaşadı. Ünlü TV yıldızının 63 yaşındaki annesi Kris Jenner, kızı çekimdeyken evine gitti. Ancak korumalar Jenner’ı tanıyamayınca, iki taraf arasında arbede yaşandı. Olay sırasında Jenner boynundan yaralanarak hastanelik oldu. Haberi alır almaz eve gelen Khloe ve Kim Kardashian, annesinin acı içinde
kıvrandığını görünce gözyaşlarına boğuldu.
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