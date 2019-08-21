Keşmir kan ağlıyor, BAE ise Hindistan’a ödül vermeye hazırlanıyor

TM DİJİTAL HABER MERKEZİ

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Keşmir’in özel statüsünü ortadan kaldırarak bölgeyi kuşatma altına alan Hindistan’ı ödüllendirmek için şafak sayıyor. BAE, 23-24 Ağustos tarihlerinde ülkeyi ziyaret edecek olan Hindistan Başbakanı Narendra Modi’ye, Zayed Nişanı diye isimlendirilen ve BAE’nin “en yüksek sivil nişanı” olma özelliğini taşıyan madalyayı vermeye hazırlanıyor.

The Hindu’da yer alan habere göre, Hindistan Dışişleri Bakanlığından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:



“Birleşik Arap Emirlikleri’nin kurucusu olan Şeyh Zayed bin Sultan El Nahyan adına hazırlanan nişan, Şeyh Zayed’in doğumunun üzerinden geçen yüz yılın ardından Başbakan Modi’ye takdim edilmesiyle ayrı bir anlam kazanacaktır.”



Bu ziyaret, Keşmir’in statüsünün değiştirilmesinin ardından Hindistan Başbakanı Modi tarafından İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi bir ülkeye gerçekleştirilen ilk seyahat olması açısından önem taşıyor.



İLK KEZ OLMUYOR



Hindistan Başbakanı Modi, geçtiğimiz aylarda gerçekleşen seçimlerin arifesinde BAE tarafından bir kez daha Zayed Nişanı ile ödüllendirilmişti. Verilen poz ve yapılan açıklamalar, seçimlere yönelik imaj çalışması olarak yorumlanmıştı.

Zayed Nişanı’nın takdiminin ardından 4 Nisan 2019’da resmi Twitter hesabından bir açıklama yapan BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed, şu ifadeleri kullanmıştı:



“Hindistan’la, sevgili dostum Narendra Modi’nin sahip olduğu önemli rol ile güçlendirilen tarihi ve kapsamlı stratejik bağlarımız var. İlişkilerimizi ilerilere taşıyan bu çabalarını takdir etmek adına, BAE Devlet Başkanı kendisine Zayed Nişanı’nı takdim etti.”