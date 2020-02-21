Katar'dan Suudi Arabistan'a tepki!

  • Bist 100
    115401
  • Dolar
    6,1089
  • Euro
    6,5977
  • Altın
    316,5960
İstanbul
2 / 11
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Sınırlarımız dışındaki ilk GNSS istasyonu Antarktika’ya kuruldu Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Sınırlarımız dışındaki ilk GNSS istasyonu Antarktika’ya kuruldu
Suudi Arabistan'a balistik füze saldırısı Suudi Arabistan'a balistik füze saldırısı
Almanya'daki ırkçı terör saldırısında hayatını kaybedenler için anma töreni Almanya'daki ırkçı terör saldırısında hayatını kaybedenler için anma töreni
Türk ve Yunan Savunma Bakanlığı heyetlerinin görüşmeleri tamamlandı Türk ve Yunan Savunma Bakanlığı heyetlerinin görüşmeleri tamamlandı
Osman Kavala'nın tekrar tutuklanmasında dikkat çeken baz istasyonu detayı Osman Kavala'nın tekrar tutuklanmasında dikkat çeken baz istasyonu detayı
Bakanlık açıkladı: 11 bin 27 kişinin pasaportunda bulanan idari tedbir kaldırıldı Bakanlık açıkladı: 11 bin 27 kişinin pasaportunda bulanan idari tedbir kaldırıldı
AK Parti heyeti çığdan az farkla kurtuldu AK Parti heyeti çığdan az farkla kurtuldu
Şehit haberi sonrası TSK gece yarısı harekete geçti! Şehit haberi sonrası TSK gece yarısı harekete geçti!
Atakan'dan annesine şok sözler Atakan'dan annesine şok sözler
BTK'dan üç GSM operatörüne de kötü haber! Deprem cezası BTK'dan üç GSM operatörüne de kötü haber! Deprem cezası
Atakan Kayalar, annesine saygısızlık yaptı Atakan Kayalar, annesine saygısızlık yaptı
Kara yollarında yeni gelişmeler Kara yollarında yeni gelişmeler
Putin'den, Macron ve Merkel'e İdlib cevabı Putin'den, Macron ve Merkel'e İdlib cevabı
Avrupa Birliği, İdlib'teki çatışmaları durdurmaları için Rusya, İran ve Esed'e çağrı yaptı Avrupa Birliği, İdlib'teki çatışmaları durdurmaları için Rusya, İran ve Esed'e çağrı yaptı
Çin olabilecek en kötü iki haberi duyurdu: Korona'da bumerang etkisi Çin olabilecek en kötü iki haberi duyurdu: Korona'da bumerang etkisi
Başkan Erdoğan'dan 22 ile yeni atama! Başkan Erdoğan'dan 22 ile yeni atama!
Katar'dan Suudi Arabistan'a tepki! Katar'dan Suudi Arabistan'a tepki!
40 virajlı kabus sona eriyor! 570 milyon TL'lik dev yatırım! 40 virajlı kabus sona eriyor! 570 milyon TL'lik dev yatırım!
ABD'li Kongre üyelerinden Pompeo'ya 'İdlib' mektubu ABD'li Kongre üyelerinden Pompeo'ya 'İdlib' mektubu
İpin ucu kaçırılmıştı! Başkan Erdoğan devreye girdi İpin ucu kaçırılmıştı! Başkan Erdoğan devreye girdi
Türkiye korkusu sardı! Hedef stratejik M4 ve M5 karayolunun kesiştiği Serakib ilçesi Türkiye korkusu sardı! Hedef stratejik M4 ve M5 karayolunun kesiştiği Serakib ilçesi
CHP'nin askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasına önce evet diyip sonra reddetmesinin sebebi ortaya çıktı! CHP'nin askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasına önce evet diyip sonra reddetmesinin sebebi ortaya çıktı!
Ukrayna'da, Wuhan'daki Ukraynalıların ülkeye getirilişi protesto edildi: Halk hastaneyi yakmaya çalıştı, gelenleri taşladılar Ukrayna'da, Wuhan'daki Ukraynalıların ülkeye getirilişi protesto edildi: Halk hastaneyi yakmaya çalıştı, gelenleri taşladılar
Adım adım gelen Nazi katliamı! Nefret ektiler katliam biçtiler Adım adım gelen Nazi katliamı! Nefret ektiler katliam biçtiler

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

21 Şubat 2020 Cuma 08:58:07 | Son Güncelleme: 21 Şubat 2020 Cuma 09:00:41

Katar'dan Suudi Arabistan'a tepki!

Katar, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri sağlık bakanlarının, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınacak tedbirleri görüştüğü Riyad'daki dünkü toplantıya Suudi Arabistan'ın engellemeleri nedeniyle katılamadığını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ın KİK Genel Sekreterliği merkezinde dün gerçekleştirilen olağanüstü toplantıya Katar'ın katılımını engellemesi kınandı.

Açıklamada, KİK Genel Sekreterliğinin toplantıya katılım için Katar'a davet gönderdiği ancak Suudi Arabistan'ın Katar Sağlık Bakanı Hanan el-Kuvari'ye toplantı başlayana kadar giriş izni göndermediği ve toplantı başladıktan sonra bu izni taraflarına ilettiği belirtildi.

İnsani bir çalışma alanının politize edilmemesi gerektiği kaydedilen açıklamada, KİK Genel Sekreterliğinin merkezinin bulunduğu Suudi Arabistan'a "tarafız olma" ve "profesyonel davranma" çağrısında bulunuldu.

KİK ülkeleri sağlık bakanları dünkü toplantıda, yeni tip koronavirüse karşı sınır geçiş noktalarında önleyici tedbir kararları almıştı.

KİK ülkesi BAE'de koronavirüsün bulaştığı kişi sayısının 9'a yükseldiği açıklanmıştı.

Bu arada Körfez ülkelerine komşu İran'da ise koronavirüs nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen Kovid-19'un kısa sürede diğer şehir ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü "acil durum" ilan etmişti. Çin'de Kovid-19 salgını nedeniyle can kaybı 2 bin 5'e, virüs bulaşan kişi sayısı da 74 bin 185'e çıkmıştı.

KÖRFEZ KRİZİ

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin, 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkileri kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER