Katar Emiri, yeni başbakanı atadığını duyurdu!
Katar devlet televizyonunun geçtiği son dakika bilgisine göre, Katar Emiri Temim bin Hamed es-Sani yayınladığı kararnameyle Katar'ın yeni başbakanını atadı.
Emir Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Başbakan Abdullah bin Nasır'ın istifasını kabul ederek, yerine Halid bin Halife bin Abdulaziz Al Sani'yi atadı
Katar Başbakanı Abdullah bin Nasır bin Halife Al Sani, istifa etti.
Katar resmi haber ajansı QNA'nın sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan açıklamaya göre, Al Sani, başbakanlık görevini bıraktı.
Emir Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, istifayı kabul ederek, Halid bin Halife bin Abdulaziz Al Sani'yi yeni başbakan olarak atadı.
Açıklamada istifa sebebine ilişkin bilgi verilmedi.
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