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18 Ekim 2019 Cuma 17:32:50 | Son Güncelleme: 18 Ekim 2019 Cuma 17:33:27

Katalonya'da grevler nedeniyle bazı uçuşlar iptal edildi

İspanya'nın Katalonya Özerk Bölgesi'nde Yüksek Mahkeme'nin bağımsızlık yanlısı Katalan siyasetçilere verdiği mahkumiyet kararlarına karşı düzenlenen protestoların 5. gününde grevler nedeniyle bazı uçuşlar ve tren seferleri iptal edildi.

İspanya'nın Katalonya Özerk Bölgesi'nde Yüksek Mahkeme'nin bağımsızlık yanlısı Katalan siyasetçilere verdiği mahkumiyet kararlarına karşı düzenlenen protestoların 5. gününde grevler nedeniyle bazı uçuşlar ve tren seferleri iptal edildi.

Yetkililer, Katalonya Özerk Bölgesi'nin başkenti Barcelona'da düzenlenen grevler nedeniyle çok sayıda uçuşun ve tren seferinin iptal edildiğini bildirdi.

Barcelona'da bugün çok sayıda mağaza ve iş yeri açılmazken, kentin farklı bölgelerinde ise binlerce kişinin katıldığı yürüyüşler düzenlendi.

İçişleri Bakanlığından yetkililer, dün gece düzenlenen protestolar sırasında göstericilerle polis arasında çıkan çatışmalarda en az 42 kişinin yaralandığını, gözaltına alınan 16 göstericiden 8'inin de ceza evine gönderildiğini açıkladı.

Barcelona'ya doğru barışçıl protesto yürüyüşü

Katalonya Özerk Bölgesi'nin her köşesinden binlerce kişi, çarşamba gününden bu yana Barcelona'ya doğru yürüyor. Beş noktadan başlayan yürüyüşe katılanların, ilerleyen saatlerde Barcelona'da öğrenci ve işçi sendikalarıyla büyük bir gösteri düzenlemesi bekleniyor.

Katalonya'daki süreç

İspanya'nın Katalonya Özerk Yönetimi'nde yasa dışı ilan edilmesine rağmen yapılan bağımsızlık referandumunu organize ettiği gerekçesiyle yargılanan 12 Katalan siyasetçi ve sivil toplum örgütü liderinin 4 ay süren davası, 12 Haziran'da sona ermişti.

Anayasa Mahkemesinin yasa dışı ilan etme kararına rağmen Katalonya Özerk Yönetimi'nde 1 Ekim 2017'de gerçekleştirilen bağımsızlık referandumuyla bağlantılı olarak suçlanan 12 sanıktan 9'u tutuklu, 3'ü de tutuksuz yargılanıyordu.

Sanıklar hakkında "anayasal düzeni kısmen ya da tamamen şiddet yoluyla yıkmak", "kanunun uygulanmasına engel olmak", "devlet kurumlarına itaatsizlik" ve "kamu malını kötüye kullanmak" suçlarından 7 ila 25 yıl hapis cezaları istenmişti.

Ayrılıkçı Katalanlarla ilgili davaya bakan Madrid'deki Yüksek Mahkeme, 14 Ekim'de 12 Katalan siyasetçiden 9'una 9 ila 13 yıl hapis cezası vermiş, "itaatsizlikten" ceza alan diğer 3 sanığa ise hapis cezası vermemişti.

(AA)

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