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13 Aralık 2019 Cuma 19:36:04 | Son Güncelleme: 13 Aralık 2019 Cuma 19:59:47

Johnson'dan İngiltere halkına çağrı! 'Konuyu kapatın ve iyileşme için izin verin'

İngiltere Başbakanı Johnson, Brexit sürecinde gerilen halk için "konuyu kapatmaya" ve "iyileşmenin başlamasına izin vermeye" yönelik çağrıda bulundu.

650 seçim bölgesinde sonuçların belli olması ile birlikte Başbakanlık Ofisi 10 Numara önünde açıklama yapan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Buckingham Sarayı'na giderek Kraliçe 2. Elizabeth'ten hükümeti kurma görevini aldığını, çalışmalarına başladığını ve yeni parlamentonun pazartesi günü toplanacağını söyledi.

KURULACAK YENİ KABİNEYİ "HALK HÜKÜMETİ" OLARAK TANIMLADI

Boris Johnson, oluşturacağı yeni kabinesini "halk hükümeti" olarak tanımladı ve Brexit'i gerçekleştirmek için kendisine verilen yetkinin gereğini yerine getireceğini vurguladı.

MUHAFAZAKAR PARTİYE OY VERENLERE  İLK KEZ SESLENDİ

Muhafazakar Partiye oy verenler için Başbakan Johnson, "Bize ve bana gösterdiğiniz güven için teşekkür ederim. Güveninizin karşılığını vermek ve önceliklerinizi yerine getirmek için gece gündüz çalışacağız." dedi.

Johnson, Brexit'e karşı olan ve partisine oy vermeyenleri de göz ardı etmeyeceğine, süreç içinde toplumda bölünmeler görüldüğüne işaret ederek, "Hangi tarafta olursanız olun, 3,5 yılın ve sık sık yaşanan sıkıcı tartışmaların ardından herkesi konuyu kapatmaya ve iyileşmenin başlamasına izin vermeye çağırıyorum. Bu ülke, kırgınlıklara ara vermeyi ve Brexit konusunda konuşmaya kalıcı olarak son vermeyi hak ediyor." diye konuştu.

ULUSAL SAĞLIK HİZMETLERİNE ÖNCELİK VERECEK

Johnson, Ulusal Sağlık Hizmetlerini (NHS) iyileştirmenin en büyük önceliklerinden birinin olduğunu söyledi.

(AA)

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