John Wick, Neo'ya karşı... İkisi de aynı tarihte vizyonda!
2000’lerin başına damga vuran kült film Matrix serisinin dördüncüsünün vizyon tarihi belli oldu.
HEYECAN YARATTI
Yönetmen Lana Wachowsk, Keanu Reeves'in canlandırdığı efsanevi Neo karakterinin de yer alacağı Matrix 4'ün 21 Mayıs 2021'de vizyonda olacağını açıkladı. Haber sinemaseverler arasında büyük heyecan yaratırken ilginç bir de tesadüf ortaya çıktı. Başrollerinde Keanu Reeves’in yer aldığı John Wick 4’ün de aynı tarihte vizyona gireceği öğrenildi. İki filmin gişede nasıl bir performans göstereceği şimdiden merak konusu oldu.
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