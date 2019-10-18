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18 Ekim 2019 Cuma 09:38:07 | Son Güncelleme: 18 Ekim 2019 Cuma 09:40:10

Ivanka Trump son yaptığıyla alay konusu oldu, milletin diline düştü

ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı ve danışmanı Ivanka Trump, Nobel Barış Ödülü'nü kazanan Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'yi tebrik etmek isterken sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın büyük kızı ve kıdemli danışmanı Ivanka Trump yazıp daha sonra sildiği sosyal medya mesajıyla dünya gündemine oturdu. Daha önce birden fazla sosyal medya kazasına yol açan Ivanka Trump, bu kez Nobel Barış Ödülü'nü kazanan Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'yi tebrik etmek istedi.

"NOBEL" YERİNE "NOBLE" YAZDI

Instagram hesabından mesaj paylaşan Ivanka'nın yaptığı hayati hata, takipçiler tarafından anında fark edildi. ABD Başkanı'nın danışmanı, tebrik mesajında "Nobel Barış Ödülü" yerine "Noble (Asil) Barış Ödülü" yazdı.

DALGA KONUSU OLDU

Bir kullanıcı "Başbakan Ahmed'i 'Noble' barış ödülü için tebrik etti. Tüm Trumplar süzme salak mısınız?" diye yazdı. Bir başkası ise, "Ivanka kendisini takip etmeyen 'Noble' barış ödülü kazananını tebrik etti" mesajını yazarak alay etti.

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