İtalya'da büyük skandal! Koronavirüs hastanenin ihmali yüzünden yayıldı!

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, ülke genelinde koronavirüs dolayısıyla Lombardiya bölgesinde 62 yaşında diyaliz hastası olduğu belirtilen bir kişi daha yaşamını yitirirken, bu son kayıp, pazartesi günü kayıtlara geçen 4’üncü, toplamda ise 7’inci ölüm oldu.

En çok vakaya rastlanan bölgeler olan Lombardiya'da 173, Vento'da ise 33 kişinin daha virüse yakalandığı bildirildi.

HASTANENİN PROTOKOLE UYMAMASI VİRÜSÜ YAYDI

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada hastalığın yayılmasında bölgedeki bir hastanenin gerekli protokole uymamasının neden olduğunu belirtti. Conte, virüsün İtalya ekonomisine de büyük etkisinin olacağını belirtti.

TREN SEFERLERİNDE RÖTARLAR

Diğer yandan, koronavirüs vakalarının yoğun görüldüğü kuzeye giden tren seferlerinde de 4 saati aşan rötarlar yaşandığı basına yansıdı. Söz konusu rötarların, hem ay başında kuzey-güney aksındaki demir yolunda yaşanan kaza hem de koronavirüsün ilk yayıldığı noktalardan olan Casalpusterlengo’daki kontrollerden kaynaklandığı belirtildi.

Lombardiya ve Veneto bölgelerindeki pek çok kent ve kasabada tüm kamu ve sosyal etkinlikler iptal edilip veya ertelenirken, iş yerleri ve okullarda da faaliyetlere bir hafta zorunlu ara verilmişti.