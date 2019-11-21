  • Bist 100
    106805
  • Dolar
    5,7014
  • Euro
    6,3129
  • Altın
    269,6200
İstanbul
13 / 19
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Katil Netanyahu şimdi yandı! Rüşvet, sahtekarlık, görevi kötüye kullanma... Katil Netanyahu şimdi yandı! Rüşvet, sahtekarlık, görevi kötüye kullanma...
'Azrail' diye kayıtlıydı! Dilan'ın katilinden pes dedirten savunma 'Azrail' diye kayıtlıydı! Dilan'ın katilinden pes dedirten savunma
İçişleri Bakanlığına ilişkin yeni düzenlemeler komisyonda kabul edildi İçişleri Bakanlığına ilişkin yeni düzenlemeler komisyonda kabul edildi
Jose Mourinho: Daha önce hiç Şampiyonlar Ligi finali kaybetmedim Jose Mourinho: Daha önce hiç Şampiyonlar Ligi finali kaybetmedim
Elon Musk’ın Mars roketi test sırasında patladı Elon Musk’ın Mars roketi test sırasında patladı
Anadolu Üniversitesi öğrencilerine Almanya'da staj imkanı Anadolu Üniversitesi öğrencilerine Almanya'da staj imkanı
Su-34 uçağının ilk eğitim uçuşları başladı Su-34 uçağının ilk eğitim uçuşları başladı
Milli Savunma Bakanı Akar: Yaptığımız harekatların sonucu terör koridoru, terör devleti oluşturulması hayali bitti Milli Savunma Bakanı Akar: Yaptığımız harekatların sonucu terör koridoru, terör devleti oluşturulması hayali bitti
Fırat Kalkanı bölgesindeki Suriyeliler evlerine dönmeye başladı Fırat Kalkanı bölgesindeki Suriyeliler evlerine dönmeye başladı
Yargıtay eski tuğgeneral Abdulkerim Ünlü'ye verilen müebbet hapis cezasını onadı Yargıtay eski tuğgeneral Abdulkerim Ünlü'ye verilen müebbet hapis cezasını onadı
BM: İdlib'de çadır kampına düzenlenen saldırı mide bulandırıcı BM: İdlib'de çadır kampına düzenlenen saldırı mide bulandırıcı
Hindistan 'ulusal vatandaş araştırması' yapacak Hindistan 'ulusal vatandaş araştırması' yapacak
İsrail tarihinde ilk kez hükümeti kurma görevi Meclis'e verildi İsrail tarihinde ilk kez hükümeti kurma görevi Meclis'e verildi
Suriyeli muhaliflerden çadır kampı saldırısına misilleme Suriyeli muhaliflerden çadır kampı saldırısına misilleme
Beşiktaş'ta öğretmene saldıran kadın tutuklandı Beşiktaş'ta öğretmene saldıran kadın tutuklandı
Dilan'ı öldüren katil sevgilisi kendini böyle savundu: Beni mecbur bıraktı Dilan'ı öldüren katil sevgilisi kendini böyle savundu: Beni mecbur bıraktı
MSB: Suriyeli kardeşlerimiz Barış Pınarı Harekât bölgesindeki topraklarına dönmeye başladı MSB: Suriyeli kardeşlerimiz Barış Pınarı Harekât bölgesindeki topraklarına dönmeye başladı
Geliştirilen yeni tedavilere yönelik 'klinik araştırmalara katılın' çağrısı Geliştirilen yeni tedavilere yönelik 'klinik araştırmalara katılın' çağrısı
Mobil uygulama 'Eczanem Nerede' hizmete girdi Mobil uygulama 'Eczanem Nerede' hizmete girdi
Hindistan’da gökten para yağdı Hindistan’da gökten para yağdı
'Tel Abyad Sınır Kapısı Suriye ile Türkiye arasında gönül köprüsü olacak' 'Tel Abyad Sınır Kapısı Suriye ile Türkiye arasında gönül köprüsü olacak'
Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran kadının ifadesi ortaya çıktı: Alkollüydüm, kafam bozuktu, iki tokat attım Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran kadının ifadesi ortaya çıktı: Alkollüydüm, kafam bozuktu, iki tokat attım
Fransız belediye başkanı, terör örgütü PKK için 200 bin euroluk 'yardım' topladı Fransız belediye başkanı, terör örgütü PKK için 200 bin euroluk 'yardım' topladı
Çin ABD ile ticaret görüşmelerini sürdürmeye kararlı Çin ABD ile ticaret görüşmelerini sürdürmeye kararlı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

21 Kasım 2019 Perşembe 17:47:22 | Son Güncelleme: 21 Kasım 2019 Perşembe 17:47:57

İsrail tarihinde ilk kez hükümeti kurma görevi Meclis'e verildi

İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin, Başbakan Netanyahu ve Mavi-Beyaz İttifakı lideri Gantz'ın koalisyonu kuracak çoğunluğun desteğini alamaması üzerine yasalar gereği hükümeti kurma görevini Meclis'e verdi.

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın koalisyonu kuracak çoğunluğun desteğini alamaması üzerine yasalar gereği hükümeti kurma görevini Meclis'e verdi.

Rivlin, Mavi-Beyaz lideri Gantz'a hükümeti kurması için tanınan sürenin dolduğunu gösteren resmi yazıyı Meclis Başkanı Yuli-Yoel Edelstein'e teslim etti.

Bu yazıyla birlikte İsrail tarihinde ilk kez yasalar gereği hükümeti kurma görevi Meclis'e verilmiş oldu.

Rivlin'den milletvekillerine "3. kez erken seçime gidilmesine engel olun" çağrısı

Batı Kudüs'teki Cumhurbaşkanlığı binasında gerçekleşen görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Rivlin, milletvekillerine "siyasi görüşlerini bir kenara bırakarak ülkenin bir yıl içinde 3. kez erken seçime gitmesine engel olmaları ve tanınan 21 günlük süre içinde koalisyon hükümetini kurmaları" çağrısı yaptı.

İsrail'in kurulduğu 1948'den bu yana hükümeti kurma görevinin daha önce Meclis'e verilmek zorunda kalınmadığını anımsatan Rivlin, "İçinde bulunduğumuz dönem, İsrail tarihinde daha önce benzeri görülmemiş karanlık bir zamandır." ifadesini kullandı.

Edelstein ise koalisyon krizinin çözümü için elinden gelen tüm çabayı göstereceği sözünü verdi.

Meclis'e tanınan 3 haftalık sürede de koalisyon hükümeti kurulamazsa, İsrail'deki seçmenler bir yıl içinde 3. kez erken seçim için sandık başına gidecek.

Cumhurbaşkanı Rivlin, 17 Eylül'deki seçimde hiç bir partinin tek başına iktidara gelmek için gerekli milletvekiline ulaşamaması üzerine, koalisyon hükümetini kurma görevini ilk olarak sağ partilerin desteğini alan Netanyahu'ya vermiş ancak İsrail Başbakanı yeterli çoğunluk olan 61 milletvekilinin desteğini alamadığı için görevi iade etmişti.

Netanyahu'nun başarısız olmasının ardından Rivlin, 23 Ekim'de koalisyonu kurma görevini Gantz'a vermişti.

Mavi-Beyaz lideri de Netanyahu gibi hükümeti kurmada başarısız olması üzerine dün akşam görevi Rivlin'e geri vermişti.

İsrail'de koalisyon kurmak ve güvenoyu alabilmek için Meclis salt çoğunluğunun, yani 61 milletvekilinin desteği gerekiyor.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ