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13 Ağustos 2019 Salı 18:49:09 | Son Güncelleme: 13 Ağustos 2019 Salı 20:18:18

İspanyol tenor Domingo'ya farklı milletten 9 kadın tarafından cinsel taciz suçlaması

Dünyanın en ünlü tenorlarından İspanyol Placido Domingo, farklı milletten 9 kadın tarafından cinsel tacizle suçlandı.

ABD merkezli haber ajansı Associated Press'in (AP) yayınladığı röportajlarda, 8 opera sanatçısı ve 1 balerin, tenor Placido Domingo tarafından cinsel tacize uğradıklarını iddia etti. 

İspanyol tenorun kariyerinin başlangıcına denk gelen 1980'li ve 1990'lı yıllarda olduğu ileri sürülen cinsel taciz olaylarıyla ilgili konuşan 9 kadın, Domingo'nun özel toplantılarda ya da iş görüşmelerinde sürekli kendilerine el temasında bulunduğunu söyledi.

Kariyerlerinde ilerlemek için Domingo ile birlikte olmaları gerektiğinin söylendiğini savunan kadınlardan bazıları, aksi takdirde profesyonel olarak engellendiklerini ileri sürdü. 

Kadınlardan üçü, iş yemeğinde ya da otel odasında İspanyol tenorun kendilerini öptüğünü anlattı ve "İş yemeği sırasında birinin sürekli elinizi tutması ya da elini dizinize koyması garip bir şey. Domingo, her seferinde bir şekilde dokunur ya da öperdi." ifadelerini kullandı.

Diğer yandan iddialara ilişkin AP'ye bir açıklama gönderen İspanyol tenor Placido Domingo, kendisiyle ilgili suçlamaların "net ve belirgin" olmadığını belirtti. Kadın erkek ilişkilerinin günümüze göre geçmişte çok farklı olduğunu dile getiren Domingo, "Bugün kendimizi ölçtüğümüz ve ölçmemiz gereken değerler geçmişten çok farklı." açıklamasında bulundu.

Bu zamana kadar birlikte olduğu kadınlarla iyi ilişkiler içinde olduğunu aktaran İspanyol tenor, "Beni tanıyanlar ya da benimle çalışanlar, kimseyi utandırmayacağımı ya da zarar vermeyeceğimi iyi bilir." dedi.

Uluslararası alanda çok sayıda ödül sahibi olan ve klasik müzik dünyasının en güçlü seslerinden biri olarak gösterilen 78 yaşındaki Placido Domingo, 50 yılı bulan kariyerinde 150'den fazla opera eserinde rol alıp 4 binden fazla kez sahneye çıktı.

Domingo, mevcut durumda Kaliforniya'daki Los Angeles Operası'nın direktörlüğünü yürütüyor.

(AA)

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