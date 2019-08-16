İspanyol STK Open Arms gemisi, İtalyan hükümetinde üst düzey tartışmaya yol açtı.

  • Bist 100
    100.456
  • Dolar
    5,4940
  • Euro
    6,1476
  • Altın
    262,7529
İstanbul
20 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Mağdur turistin zor anları... Yaşadıklarını böyle anlattı Mağdur turistin zor anları... Yaşadıklarını böyle anlattı
İstanbul Havalimanı uçuş güzergahını yüzde 8 kısalttı İstanbul Havalimanı uçuş güzergahını yüzde 8 kısalttı
Meksika'da 'açlıktan ölmek üzere' 65 düzensiz göçmen bulundu Meksika'da 'açlıktan ölmek üzere' 65 düzensiz göçmen bulundu
Demokratlar Trump'a rakip belirlemekte zorlanıyor Demokratlar Trump'a rakip belirlemekte zorlanıyor
İstanbul'da jandarmadan dev 'renkli hap' operasyonu: Suçüstü yakalandı İstanbul'da jandarmadan dev 'renkli hap' operasyonu: Suçüstü yakalandı
ABD askeri heyetinden Genelkurmay Başkanlığına ziyaret ABD askeri heyetinden Genelkurmay Başkanlığına ziyaret
Çaykur Rizespor'dan defansa Attamah takviyesi Çaykur Rizespor'dan defansa Attamah takviyesi
Filenin Sultanları kupaya galibiyetle başladı Filenin Sultanları kupaya galibiyetle başladı
Katar'daki Türk üssü yakınlarına, yeni bir üs inşa edildi Katar'daki Türk üssü yakınlarına, yeni bir üs inşa edildi
Mersin'de çalınan otomobil sulama kanalında bulundu Mersin'de çalınan otomobil sulama kanalında bulundu
Engin Altan Düzyatan, Engin Akyürek ve Tolgahan Sayışman'ın maaş savaşı Engin Altan Düzyatan, Engin Akyürek ve Tolgahan Sayışman'ın maaş savaşı
Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Güvenli Bölge' açıklaması: Bugün ziyaret ettiler Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Güvenli Bölge' açıklaması: Bugün ziyaret ettiler
Domagoj Vida'ya İtalya'dan talip var Domagoj Vida'ya İtalya'dan talip var
İkinci el otomobil alımında bu tuzağa düşmeyin İkinci el otomobil alımında bu tuzağa düşmeyin
Gram altın 270 lira seviyelerinde seyrediyor Gram altın 270 lira seviyelerinde seyrediyor
Marmara'da sıcaklık azalıyor Marmara'da sıcaklık azalıyor
Pakistan'ın Ankara Büyükelçisinden Keşmir açıklaması Pakistan'ın Ankara Büyükelçisinden Keşmir açıklaması
Kumarbazlara operasyon! İşte verilen cezalar Kumarbazlara operasyon! İşte verilen cezalar
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne Bahri Kesici atandı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne Bahri Kesici atandı
Koynundaki kırkayakla sabahladı, uyandığında hastaneye koştu Koynundaki kırkayakla sabahladı, uyandığında hastaneye koştu
Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğüne Rıdvan Duran atandı Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğüne Rıdvan Duran atandı
Bakan Akar ve komuta kademesi incelemelerde bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi Bakan Akar ve komuta kademesi incelemelerde bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi
Roma, Mert Çetin'i kadrosuna kattı Roma, Mert Çetin'i kadrosuna kattı
İzmir'de Konak Vapur İskelesi yakınlarında erkek cesedi bulundu İzmir'de Konak Vapur İskelesi yakınlarında erkek cesedi bulundu

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

16 Ağustos 2019 Cuma 10:00:22 | Son Güncelleme: 16 Ağustos 2019 Cuma 10:03:27

İspanyol STK Open Arms gemisi, İtalyan hükümetinde üst düzey tartışmaya yol açtı

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini'ye göç konusundaki "takıntılı" tavrından vazgeçmeye ve göç meselesini gözden geçirmeye davet etti.

İspanyol STK Open Arms gemisi, İtalyan hükümetinde üst düzey tartışmaya yol açtı.

İtalya’nın kara sularına giriş izni vermemesi sebebiyle gemi iki haftadır Akdeniz'de dolanırken, dün Lazio Bölge İdare Mahkemesi’nin (TAR) İtalya’ya giriş yasağını kaldırmasıyla bu ülkeye yönelen gemi, araları hükümet krizi sebebiyle zaten açık olan Başbakan Conte ile Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini’nin arasında yeni bir krize neden oldu.

Başbakan Conte, Akdeniz’de zor durumdaki göçmen kurtaran STK gemilerine limanların açılması yönünde yazdığı mektuba olumsuz cevap veren ve Open Arms'a ikinci yasak kararı çıkartan Salvini'ye sert bir mektup yazdı.

Conte'nin Facebook üzerinden paylaştığı mektubunda, "İçinde bulunduğumuz durum Avrupai bir çözümde ısrar etmemizi gerektiriyor aksi takdirde, İtalya kendini tamamıyla izole edilmiş bir biçimde bulacak. Fransa, Almanya, Romanya, Portekiz, İspanya ve Lüksemburg, bana bu göçmenleri alabileceklerine dair uygunluklarını belirtti. Avrupalı mevkidaşlarım bize ellerini uzattı." ifadelerini kullandı.

Başbakan Conte, Salvini'ye hitaben, "Göç konusunu 'kapalı limanlar' formülüyle azaltma konusundaki sadık ve takıntılı konsantrasyonunu anlıyorum. Siyasi bir lidersin ve haklı olarak desteğini arttırmak için çabalıyorsun ama göç meselesi karmaşık bir konu, geniş bir politika ile ele alınmalı." ifadelerine yer verdi.

Başbakanın bu mektubuna Salvini'den yanıt gecikmedi. Aşırı sağcı lider Salvini, takıntısının, İtalyanların güvenliği olduğunu belirterek, "Evet ben, İtalya vatandaşlarının emniyetine takıntılıyım, insan tacirleriyle mücadeleye takıntılıyım ve insan kaçakçılarına yataklık eden sivil toplum örgütlerine takıntılıyım. 60 milyon İtalyalı bu takıntım için maaşımı ödüyor." ifadelerini kullandı.

Open Arms hadisesi

İspanyol STK Proactiva Open Arms’ın gemisi, ay başında Akdeniz'de üç farklı grup halinde 160 göçmen kurtarmış ve güvenli liman olarak İtalya ve Malta’ya yanaşmak istemişti. Her iki ülke de bu talebe olumsuz yanıt vermişti.

İtalya İçişleri Bakanı Salvini, İtalyan parlamentosunda son kabul edilen güvenlik yasasına dayanarak gemiye İtalyan kara sularına giriş yasağı getirmişti.

Avrupa ülkelerine çağrıda bulunan ve bu sürede Akdeniz’de bekleyişini sürdüren Open Arms gemisine, geçen hafta ABD’li aktör Richard Gere bizzat gemiye giderek destek vermişti. Gere’in bu desteği Salvini’nin de tepkisini çekmiş, İtalyan politikacı, Gere’a "Göçmenleri özel uçağınla ABD’deki villalarına götür." diye çıkışmıştı.

Bu sırada 13 kadar göçmen acil tıbbi müdahale gereksinimi sebebiyle Open Arms’tan tahliye edilmiş, gemideki göçmen sayısı 147’ye düşmüştü.

Akdeniz’de deniz ve hava koşullarının dün itibariyle kötüleşmesi sebebiyle gemi acil durum çağrısı verirken, Lazio Bölge İdare Mahkemesi, İtalya İçişleri Bakanlığı’nın kara sularına giriş yasağının yürütmesini durdurmuştu.

Bu kararın ardından Open Arms, yönünü İtalya’nın Lampedusa adasına çevirmiş ve bu sabah adanın limanına kadar yaklaşmıştı.

İçişleri Bakanı Salvini, bu durdurma kararına bir üst mahkemede itiraz edeceklerini belirterek, Open Arms’a yönelik ikinci yasak kararname imzalamıştı. Kanun gereği, içişleri bakanının yanı sıra savunma ile ulaştırma bakanlarının da imzalaması gereken kararnameye iki bakanlık da imza vermemişti.

İtalyan devletindeki belirsizlik nedeniyle Open Arms gemisinin, güvertesindeki göçmenlerle Lampedusa limanının birkaç metre açığında bekleyişi sürüyor.

(AA)

Kuzey Kore'den bir füze denemesi daha
Yaklaşıyor yaklaşmakta olan... Bakan Akar ve komutanlar bölgede!
Ölecekler diye ağlamaya başladı! Tanrıkulu operasyondan çok rahatsız
Karar çıktı! Kredi limiti düştü
Devlet başkanı son teklifini yaptı! Ülkenin başkentini değiştiriyorlar
Emekliye 5’li kazanç! Toplu sözleşme zammı belli oldu mu?
Ne paralar be! Hangisinin kaşesi en yüksek
İHA’ların yerlerini tespit ettiği teröristlere son darbeyi Efeler Taburu indirdi
Cumhurbaşkanlığı atama kararları yayınlandı!
Son dakika haber: Meteoroloji'den hava durumu ve sağanak uyarısı! Bugün ve hafta sonu hava nasıl olacak? 16 Ağustos Cuma
Hacılar Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'e (sav) kucak açan...
Rum kesimi hayal görmeye başladı
Kalinic’te 4 rakip
Kabak tadı verdiler
İnternet tarifi kör ediyordu
Galatasaray'dan tarihi transfer operasyonu
Kız tarafı olumsuz cevap verince kavga çıktı: 10 yaralı
Tek makam yetmiyor
Okul stresi uyurgezerliğe davetiye çıkarıyor
İşte İsrail'in ABD'li iki Müslüman vekili ülkeye kabul etmemesinin nedeni
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ