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28 Ocak 2020 Salı 14:28:12 | Son Güncelleme: 28 Ocak 2020 Salı 14:30:53

İşgalci İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'ne ek asker gönderme kararı aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'ne ek asker gönderme kararı aldı. Kararın, ABD Başkanı Trump'ın 'barış planı'nı açıklamasına saatler kala alınması dikkati çekti. Filistin yönetimi ise söz konusu plan için 'gasp anlaşması' yorumu yapmıştı.

İsrail ordusu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin-İsrail meselesine 'çözüm bulmak' iddiasıyla hazırladığı ve bugün açıklayacağını duyurduğu 'barış planı' öncesi, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'ne ek asker gönderme kararı aldı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada "Yapılan durum değerlendirmesinin ardından Ürdün Vadisi'ndeki birliklere piyade asker takviyesi yapılması kararlaştırıldı" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, bölgeye gönderilecek ek asker sayısı ve zamanına ilişkin ise detay verilmedi. 

NETANYAHU'DAN İLHAK SÖZÜ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 17 Eylül 2019'da yapılan erken seçimler öncesi Filistin toprağı olan Ürdün Vadisi'ni ülkesine 'ilhak' edeceği vaadinde bulunmuştu. 

Netanyahu, 2 Mart'ta tekrarlanacak erken seçim için hazırladığı kampanyasında da söz konusu "ilhak" vaadini yinelemişti.

İsrail ordusunun Ürdün Vadisi'ne ek asker gönderme kararının ABD Başkanı Trump'ın sözde barış planını açıklamasına saatler kala alınması dikkati çekti.

TRUMP VE NETANYAHU GÖRÜŞTÜ

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da dün yaptığı görüşmede, İsrail-Filistin meselesine ilişkin 'Yüzyılın Anlaşması' şeklinde adlandırdığı planını bugün açıklayacağını belirterek "Gerçekleşmeye en yakın plan bu. Neler olacağını göreceğiz." ifadesini kullanmıştı. 

TRUMP'IN 'BARIŞ PLANI'DA NELER VAR?

Euronews'in derlediği bilgilere göre, 'Yüzyılın Anlaşması' sayfalarca uzunluğunda olsa da içeriği şimdiye kadar sır gibi saklandı.

Bununla birlikte planla ilgili bazı Arap başkentleri, Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner tarafından bilgilendirildi.

"İLHAKI DAHA DA GENİŞLETECEK"

Taslak hakkında bilgilendirilen kimi Filistin ve Arap kaynakları, planın 'Filistinlilere İsrail işgalini kabul etmeleri karşılığında rüşvet vermeyi önerdiğini' belirtiyor.

Bazı kaynaklar da söz konusu planı, 'bölgenin stratejik ve bereketli topraklara sahip Ürdün Vadisi'nin büyük kısmı ile Batı Şeria'nın yarısının İsrail ilhakına olanak sağlaması' olarak tanımlıyor.

TRUMP'IN DAMADI AÇIKLADI

Filistinliler, Batı Şeria'nın yaklaşık yüzde 30'una denk gelen Ürdün Vadisi'nin bölgenin tahıl ambarı, Ürdün ile sınır kapısı ve gelecekteki devletlerinin hayati öneme sahip bir parçası olduğunu belirtiyor.

Projenin mimarı olan Trump'ın damadı ve danışmanı Kushner, planını geçen haziran ayında Bahreyn'de ilk kez paylaştı.

AP: TRUMP'IN PLANI İSRAİL'İN LEHİNE

Siyasi ve din temelli çatışmalara 'ekonomi öncelikli' yaklaşım sergileyen Kushner, plan kapsamında 'Filistin'in ve komşu Arap ülkelerin ekonomilerinin canlandırılması amacıyla 50 milyar dolarlık yatırım' açıklamasında bulunmuştu.

Kushner, bu yaklaşımının Filistinliler için 'refah', İsrail için ise 'güvenliği' sağlayabileceğini savundu.

AP ajansına göre Trump'ın planı, İsrail'in lehine.

"İKİ DEVLET İFADESİ YOK"

NTV Washington Temsilcisi Hüseyin Günay'ın aktardığı bilgilere göre ise Trump'ın 'Barış Planı'nda şunlar bulunuyor:

*50'den fazla sayfadan oluşuyor, iki devlet ifadesi yok.

*Filistin kabul etmedi, İsrail destekliyor ve Arap ülkeleri hala sessiz.

*Trump'ın damadı Kushner'in aralarında olduğu ekip yazdı.

*Türkiye saatiyle 20'de açıklanacak.

(AA)

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