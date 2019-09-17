17 Eylül 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 17 Eylül 2019 Salı 00:06:37
İşçiye hasta köpek izni
Belçika’da bir aile hekimi, köpeği hasta olan bir işçiye “14 gün işe gidemez” raporu verdi.
TARTIŞMA YARATTI
Beton şirketi sahibi Luc Awouters, bu raporu “iyi niyet sınırlarını aşan bir davranış” olarak değerlendirerek, çalışanın işine son verileceğini açıkladı. Ayrıca raporu veren aile hekimi hakkında da Tabip Örgütü Etik Kurulu’na şikâyette bulunacağını söyledi. Sıradışı rapor, kısa sürede sosyal medyada, basında ve siyasetçiler arasında en çok tartışılan konulardan biri oldu.
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