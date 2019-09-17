İşçiye hasta köpek izni

TARTIŞMA YARATTI

Beton şirketi sahibi Luc Awouters, bu raporu “iyi niyet sınırlarını aşan bir davranış” olarak değerlendirerek, çalışanın işine son verileceğini açıkladı. Ayrıca raporu veren aile hekimi hakkında da Tabip Örgütü Etik Kurulu’na şikâyette bulunacağını söyledi. Sıradışı rapor, kısa sürede sosyal medyada, basında ve siyasetçiler arasında en çok tartışılan konulardan biri oldu.