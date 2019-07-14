14 Temmuz 2019 Pazar 13:16:13 | Son Güncelleme: 14 Temmuz 2019 Pazar 13:17:05
İran'dan ABD ile müzakere yapıldığına dair iddialara yalanlama
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, ülkesinin Rusya'nın ara buluculuğunda ABD ile müzakerelere girdiği yönündeki iddiaları yalanladı.
İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre Musevi, Tahran'ın Moskova üzerinden ABD ile görüştüğü iddialarına yönelik yaptığı açıklamasında, "İran'ın hiçbir düzeyde ABD ile müzakeresi söz konusu değildir." ifadesini kullandı.
İran ve ABD'nin dışişleri bakanlığı düzeyinde, Rusya'nın ara buluculuğunda görüşmeler gerçekleştirdikleri ileri sürülmüştü.
AA
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