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10 Aralık 2019 Salı 17:14:32 | Son Güncelleme: 10 Aralık 2019 Salı 17:15:06

İran'daki internet kesintinin ülkeye günlük zararı 176 milyon dolar

İran Meclisi İnovasyon ve Teknoloji Grubu Başkanı Hüseyni, ülkedeki internet kesintileri nedeniyle teknoloji alanında iş yapanların günlük 176 milyon dolar zarar ettiğini söyledi.

İran devlet medyasındaki haberlere göre Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Hüseyni, ülkedeki internet kesintilerinin ekonomiye verdiği zarara ilişkin bilgi verdi. 

Ülkedeki siyasi risklerin ekonomik ortama da gölge düşürdüğünü ve bunun teknoloji ile inovasyon alanındaki çalışmaların gelişmesini zorlaştırdığını ifade eden Hüseyni, "Hazırlanan raporlara göre, teknoloji alanında iş yapanlar, internet kesintilerinden dolayı günlük 176 milyon dolar zarar etti. Meclis, bu alanda iş yapanların zararlarını asgariye indirmek için internet erişimi ve bağlantısının engellenmesine sınırlama getirmeli." dedi.

Fatma Hüseyni, internet kesintilerinin ülkedeki birçok kurum ve işletmenin de işlerini aksattığını belirtti.

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından alınan kararla ülke geneline yayılan benzin zammı protestolarının önüne geçmek amacıyla 16 Kasım'da internete erişim engellenmişti. 25 Kasım'da ülkenin birçok bölgesinde sabit internet hatları erişime açılmıştı.

Cep telefonlarının internet bağlantısı ise 27 Kasım'dan itibaren erişime açılırken Huzistan ve Sistan-Beluçistan'a geçen hafta internet verilmeye başlanmıştı. 

ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren İran halkı, 15 Kasım'da benzine 3 kat zam yapıldığının açıklanmasının ardından protestolara başlamıştı.

Ülkenin birçok kentinde 3 gün süren gösterilerde kamu binaları, bankalar, benzin istasyonları tahrip edilmiş, marketler yağmalanmıştı. Gösterilerle ilgili olduğu öne sürülen 7 bin kişinin gözaltına alındığı belirtilirken, Uluslararası Af Örgütü de gösterilerde en az 208 kişinin öldüğünü açıklamıştı. Buna karşılık İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin uluslararası insan hakları kuruluşları tarafından açıklanan bilgilerin "düpedüz yalan" olduğunu savunurken, ölü sayısına ilişkin bir rakam vermemişti.

(AA)

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