17 Kasım 2019 Pazar 12:31:41 | Son Güncelleme: 17 Kasım 2019 Pazar 12:57:45
İran'da protestoların artması nedeniyle internetin fişi çekildi
İran'da benzine yapılan yüzde 300 zam nedeniyle protesto gösterileri patlak vermişti. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, devam eden protestolar nedeniyle ülke genelinde sabit ve mobil hatların tamamında internete erişimi durdurdu.
İranlı İşçiler Haber Ajansı ILNA'nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, son gösteriler nedeniyle internete erişimin engellemesi kararı aldı.
İran'da benzine yapılan yüzde 300 zam nedeniyle cuma günü başlayan gösteriler devam ediyor.
Tahran Büyük Pazarı'nda esnaf bugün kepenk açmazken başkentte gösteri ihtimaline karşı yoğun güvenlik önlemleri alındı.
AA
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