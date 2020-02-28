28 Şubat 2020 Cuma 13:46:09 | Son Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 13:46:36
İran'da ölü sayısı ülke genelinde 34'e vaka sayısı da 388'e yükseldi
İran'da koronavirüs nedeniyle 8 kişi daha hayatını kaybetti, ölü sayısı ülke genelinde 34'e vaka sayısı da 388'e yükseldi.
İran'da koronavirüs nedeniyle 8 kişi daha hayatını kaybetti, ölü sayısı ülke genelinde 34'e vaka sayısı da 388'e yükseldi.
(AA)
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