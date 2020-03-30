30 Mart 2020 Pazartesi 12:40:36 | Son Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 12:41:59
İran'da korkutan rakam! 2 bin 757'ye yükseldi
İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 117 kişi artarak, 2 bin 757'ye yükseldi.
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