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20 Ağustos 2019 Salı 17:17:28 | Son Güncelleme: 20 Ağustos 2019 Salı 17:50:13

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif: Trump'ın 4 yıl daha dünyayı rahatsız etme ihtimali çok yüksek

ABD ile İran arasındaki gerginlik sürüyor. ABD'de yaklaşan seçimler öncesinde endişesini dile getiren İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump'ın 4 yıl daha başkanlık koltuğunda oturma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, resmi ziyaret kapsamında Stockholm'de bulunan Zarif, İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström ile bir araya geldi. İki bakan, İran ile Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında ticaret için kurulan mali kanal INSTEX, Basra Körfezi'ndeki güvenlik, nükleer anlaşma ve Afganistan ile Yemen'deki gelişmeleri ele aldı.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, ayrıca İsveç'in AB ve Ticaret Bakanı Ann Lind ile nükleer müzakereleri görüştü.

Zarif, dün akşam da İran'ın Stockholm Büyükelçiliğinde İsveç'te yaşayan İranlılarla bir araya gelerek gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi.

"TRUMP'IN 4 YIL DAHA DÜNYAYI RAHATSIZ ETME İHTİMALI ÇOK YÜKSEK"

Büyükelçilikteki görüşmede ABD Başkanı Donald Trump'ın yeniden seçilme ihtimaliyle ilgili bir soru üzerine Zarif, "Korumacı ekonomi politikalarının uzun vadede ABD ekonomisine yarar sağlaması beklenmiyor. Trump'ın 4 yıl daha dünyayı rahatsız etme ihtimali çok yüksek." ifadelerini kullandı.

Zarif, İran ile İsrail arasındaki gerginliğe ilişkin ise, "İran, İsrail için çok büyük. İran'da reformist, muhafazakar ya da sekülerlerin iktidarda olması İsrail için önem arz etmiyor. 40 yıldır varlığını devam ettiren İran, İsrail için tahammül edilebilir değil." değerlendirmesinde bulundu.

Mali kanal INSTEX'in de uygulamaya geçmesi durumunda iyi bir mekanizma olduğunu ancak bazı problemler barındırdığını dile getiren Zarif, İran'ın petrol satışından elde edilen paranın da bu mekanizmaya dahil edilebilmesi gerektiğini söyledi.

SUUDİ ARABİSTAN'A MÜZAKERE MESAJI

Pazar günü gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Kuveytli yetkililere, Suudi Arabistan'ın İran ile müzakereleri başlatmayı kabul etmesi durumunda Tahran'ın buna hazır olduğunu söylediğini aktaran Zarif, "Suud yetkilileri ilginç açıklamalar yapıyor ve 'Zarif etkili değil, bizim sorunumuz Kasım Süleymani ile.' diyorlar. Ben de 'O zaman Kasım Süleymani sizinle görüşme yapsın' diye mesaj gönderdim." bilgisini paylaştı.

Dışişleri Bakanı olarak göreve başladığında dönemin Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Suud el Faysal'a Yemen, Bahreyn, Irak, Suriye ve Lübnan'a dair görüşme önerisinde bulunduğunu kaydeden Zarif, Faysal'ın kendisine "Arap dünyasının sizinle ilgisi yok" şeklinde cevap verdiğini sözlerine ekledi.

(AA)

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