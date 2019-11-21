İran destekli gruplar İdlib'de kampa saldırdı: 12 ölü
İran destekli grupların İdlib'teki kamplara düzenlediği saldırıda İlk belirlemelere göre çoğu çocuk 12 sivil hayatını kaybetti.
Suriye'de Beşşar Esed rejiminin destekçisi İran destekli terörist gruplar, konuşlandığı Halep'in güney kırsalındaki Azzan Dağı'nda bulunan üslerinden İdlib'deki kamplara saldırı düzenledi. İlk belirlemelere göre, çoğu çocuk 12 sivil yaşamını yitirdi, en az 40 sivil yaralandı.
Muhaliflerin gözlemevine göre, İran destekli terörist gruplar, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki Kah köyündeki zorla yerinden edilen sivillerin sığındığı kamplara füzelerle saldırdı.
İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinin ilk belirlemelerine göre çoğu çocuk 12 sivil hayatını kaybetti, en az 40 sivil yaralandı.
Sivil savunma ekipleri, arama kurtarma ve yangın söndürme çalışmalarına devam ediyor.
Saldırıda çok sayıda çadır da zarar gördü.
Öte yandan, saldırıyı düzenleyen İran destekli terörist grupların bulunduğu Azzan Dağı'nın, Kah köyüne yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta olduğu öğrenildi.
Füze saldırısında yaralanan 4 kişi Türkiye'ye getirildi.
Yaralılar, ambulanslarla Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaparak Reyhanlı ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.
Aralarında çocuklarında bulunduğu yaralılar ilk müdahalenin ardından ilgili birimlere sevk edildi.
Öte yandan yaralıların Türkiye'ye gelişleri sürerken sınırda ilgili sağlık birimlerinin de hazır bekletildiği öğrenildi.
AA
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