  • Bist 100
    114704
  • Dolar
    6,1597
  • Euro
    6,6955
  • Altın
    325,7240
İstanbul
6 / 12
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Bakan Ersoy, CSO binasında incelemelerde bulundu Bakan Ersoy, CSO binasında incelemelerde bulundu
Şeytan geri döndü: Almanya’da ve Avrupa’da aşırı sağ Şeytan geri döndü: Almanya’da ve Avrupa’da aşırı sağ
Rusya İdlib'de kendi güvenilirliğini imha ediyor Rusya İdlib'de kendi güvenilirliğini imha ediyor
Rus heyet İdlib görüşmeleri için Ankara'da! Rus heyet İdlib görüşmeleri için Ankara'da!
İtalya'da corona virüsünden ölenlerin sayısı 12'ye çıktı İtalya'da corona virüsünden ölenlerin sayısı 12'ye çıktı
Başkanı Erdoğan'dan 'emekli ikramiyeleri kesilecek' iddiasına sert yanıt! Başkanı Erdoğan'dan 'emekli ikramiyeleri kesilecek' iddiasına sert yanıt!
Nursal Bilgin son yolculuğuna uğurlandı Nursal Bilgin son yolculuğuna uğurlandı
İran Cumhurbaşkanı: ABD yönetimi korku virüsü yaymaya çalışıyor İran Cumhurbaşkanı: ABD yönetimi korku virüsü yaymaya çalışıyor
MSB'den "Hocalı Katliamı" paylaşımı MSB'den "Hocalı Katliamı" paylaşımı
Hırsızlık zanlıları feribotla kaçarken yakalandı Hırsızlık zanlıları feribotla kaçarken yakalandı
Ayça Pars itirafçı oldu her şeyi anlattı: Adnan Oktar kadınlara dayak atar, saçlarını kestirirdi Ayça Pars itirafçı oldu her şeyi anlattı: Adnan Oktar kadınlara dayak atar, saçlarını kestirirdi
Gümüşhane’nin Kürtün ilçesindeki heyelan gerçekleşti Gümüşhane’nin Kürtün ilçesindeki heyelan gerçekleşti
Bombalı eylem yapacaklardı, İstanbul'da yakalandılar Bombalı eylem yapacaklardı, İstanbul'da yakalandılar
Avrupa'da hızla yayılıyor! Yunanistan'a da sıçradı! Avrupa'da hızla yayılıyor! Yunanistan'a da sıçradı!
Gündeme bomba gibi düşen operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı! İşte Yakup Süt'ün ifadeleri! Gündeme bomba gibi düşen operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı! İşte Yakup Süt'ün ifadeleri!
İzmir'de bulunan liseli 3 kız, 'macera' için evden kaçmış İzmir'de bulunan liseli 3 kız, 'macera' için evden kaçmış
Başkan Erdoğan: Trump'la bir daha görüşmemiz gerekecek Başkan Erdoğan: Trump'la bir daha görüşmemiz gerekecek
Ekrem İmamoğlu'na vatandaştan zam tepkisi Ekrem İmamoğlu'na vatandaştan zam tepkisi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kapalıçarşı'da sıkıştırıldı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kapalıçarşı'da sıkıştırıldı
Dışişleri Bakanlığı'ndan vatandaşlarımıza, koronavirüs görülen bölgelere seyahat uyarısı Dışişleri Bakanlığı'ndan vatandaşlarımıza, koronavirüs görülen bölgelere seyahat uyarısı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Başkan Erdoğan'ın doğum gününü kutladı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Başkan Erdoğan'ın doğum gününü kutladı
İran'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 19'a yükseldi İran'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 19'a yükseldi
Fatih'te şoke eden olay! Bir anda kadına saldırdı, dövdüler Fatih'te şoke eden olay! Bir anda kadına saldırdı, dövdüler
Yarı çıplak adam yolda yürüyen kadına saldırdı! Saniyeler sonra ortalık karıştı Yarı çıplak adam yolda yürüyen kadına saldırdı! Saniyeler sonra ortalık karıştı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

26 Şubat 2020 Çarşamba 15:26:59 | Son Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 15:29:30

İran Cumhurbaşkanı: ABD yönetimi korku virüsü yaymaya çalışıyor

Ruhani, Trump yönetimini İran'da koronavirüs salgınıyla ilgili gerçeklerin gizlendiği iddiasıyla halka korku yaymaya çalışmakla suçladı. İran Cumhurbaşkanı, ABD'de resmi verilere göre ekimden beri 16 bin kişinin gripten öldüğünü, Ama Amerikalıların bu konuyu örtbas ettiklerini söyledi.

Çin'in Vuhan kentinde başlayan koronavirüs salgınının sıçradığı onlarca ülkeden biri olan ve 19 ölümle Çin'den sonra en çok can kaybını veren İran, ABD yönetimini halka korku yaymaya çalışmakla suçladı. 

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun "İran rejiminin virüs salgını hakkında gerçekleri gizlemiş olduğu iddiaları nedeniyle endişe duyuyoruz" diyerek gerçekleri uluslararası kamuoyuna açıklamaya çağırması üzerine İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani kabine toplantısında açıklama yaptı.

"Amerika'nın koronavirüsün üzerine korku denilen yeni bir virüs çıkarmasına izin vermemeliyiz" diye konuşan Ruhani, halka, yetkililerin tavsiyelerine uyma ve söylentilere kulak asmama çağrısında bulundu.

Salgınla ilgili tüm önlemlerin alındığını savunan Ruhani, "Koronavirüs, ülkedeki üretim ve işlerin durdurulması için düşmanların silahına dönüşmemelidir" dedi. 

İran Cumhurbaşkanı, bizzat Amerikalıların koronavirüs salgınıyla baş etmekte zorlandıklarına dikkat çekti. 

ABD'nin saptadığı 57 vaka arasında Güney Kore'de konuşlu bir ABD askeri de bulunurken, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Amerikalılara pandemi uyarısında bulundu. Merkez'den "Bu bir olur olmaz meselesi değil, ne zaman ve kaç kişinin yakalanacağı meselesi" açıklaması yapıldı. 

Ruhani ise CDC verilerine göre ABD'de Ekim 2019'dan beri 16 bin kişinin gripten öldüğünü, ama Amerikalıların kendi ölüleri hakkında konuşmadıklarını belirtti. 

İran'da şimdilik 139 kişiye bulaşan koronavirüsle mücadelede ilerleme kaydettiklerini savunan Cumhurbaşkanı, "Hastanelere başvuru sayısında azalma ve tedavide ilerlemeye tanıklık ediyoruz. İlk dönemde 100 kişi hastaneye yatırılıyorsa 7-8'i ölebiliyordu, ama bugün bu sayı çok düştü" dedi. 

Koronavirüs bulaşanların ve bu yüzden ölenlerin sayısıyla ilgili şeffaf olma sözü veren Ruhani, "Hiçbir şekilde mevcut rakamları ne azaltıyor ne de artırıyoruz" diyerek, hükümetin istatistikler üzerinde herhangi bir oynama yapmadığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı, "Hiçbir şehir veya bölge için karantina kararı gündemde değil. Bir yerin kapatılması kararı valiliğin ve bakanlıkların değil, Koronayla Mücadele Merkezi'nin sorumluluğundadır"  dedi.

Ruhani'nin pembe tablo çizmesi öncesinde, İran Sağlık Bakanı Yardımcısı canlı yayında ateşler içinde terleyip öksürerek basın toplantısına katılmasının ertesinde koronavirüs teşhisiyle tedaviye alındı. İran'da virüsün ilk görüldüğü yer olan din ve hac merkezi Kum'da ne seyahat kısıtlaması getirilmesi ne de karantina uygulanması yüzünden, hastalık ülke çapında yayıldı.  

EN ÇOK OKUNAN HABERLER