İran: CIA'ya bağlı 17 casus tutuklandı, bazıları idam cezasına çarpıtıldı
İran medyası, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) adına casusluk yapan 17 kişinin yakalandığını, bazılarının idam cezasına çarptırıldığını duyurdu.
İran devlet televizyonu, İstihbarat Bakanlığı’nın CIA’ya bağlı bir casusluk şebekesini çökerttiğini ve 17 şüpheliyi tutukladığını aktardı.
İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars’ın İstihbarat Bakanlığı Casuslukla Mücadele Birimi Başkanı’na dayandırdığı haberinde ise, 'söz konusu 17 casus CIA tarafından yetiştirildikten sonra İran’ın hassas merkezlerine sızdırıldığı, bazı casusların yeryüzünde fesat işleme suçundan idam cezasına çarptırılacağı' belirtildi.
(Sputnik)
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