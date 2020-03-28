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28 Mart 2020 Cumartesi 18:07:19 | Son Güncelleme: 28 Mart 2020 Cumartesi 18:09:06

Irak Ticaret Bakanının üst düzey danışmanında Kovid-19 tespit edildi

Irak Ticaret Bakanı el-Ani'nin üst düzey danışmanı Velid el-Halu yeni tip koronavirüse Kovid-19 yakalandı.

Irak Ticaret Bakanı Muhammed Haşim el-Ani'nin üst düzey danışmanı Velid el-Halu'nun yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 tespit edilen Halu'nun başkent Bağdat'taki bir hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.

Velid el-Halu'nun sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada, danışmanın yakın zamanda Ticaret Bakanı Muhammed Haşim el-Ani veya diğer yetkililerle temas kurmadığı da kaydedildi.

Şimdiye kadar 506 kişinin Kovid-19'a yakalandığı Irak'ta hastalardan 43'ü yaşamını yitirirken, 131'i de tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

AA

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