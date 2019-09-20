Irak’ta minibüse yerleştirilen bomba patladı: 9 ölü, 6 yaralı

Yetkililerin verdiği bilgilere göre patlama, Kerbela ile El Hilla kenti arasında bulunan Irak ordusunun kontrol noktasında meydana geldi. Hayatını kaybedenlerin hepsinin sivil olduğu öğrenildi. Yetkililer, terör eyleminden şüphelenildiğini duyurdu.

DHA