Irak Başbakanı, gösterilerdeki şiddetin araştırılması için komisyon kurdu

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi,'nin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan, göstericilere karşı şiddetin araştırılması ve bunu kullananların yakalanıp yargıya teslim edilmesi için ilgili bakanlık ve güvenlik birimleriyle Yüksek Yargı Konseyi, parlamento ve İnsan Hakları Komiserliği'nden üyelerin yer aldığı "Yüksek Soruşturma Komisyonu" kurdu.

Söz konusu komisyonun, Şiilerin en büyük dini merci Ali es-Sistani'nin de istediği, göstericilerden bazı kişileri kaçıran ve onlara karşı şiddet kullananların adil şekilde yargılanması sürecini takip etmek için kurulduğu belirtildi.

Sistani, dün başkent Bağdat ve ülkenin güney kentlerinde düzenlenen gösterilerde eylemcilere karşı orantısız güç kullanılmasından hükümetin sorumlu olduğunu belirterek, açılan soruşturmanın en geç iki hafta içinde neticelendirilerek kamuoyuyla paylaşılmasını istemişti.

Irak'ın başkenti Bağdat ile bazı güney kentleri 1 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı protestolara sahne olmuştu. Güvenlik güçlerinin sert müdahalede bulunduğu gösterilerde eylemcileri hedef alan keskin nişancıların da bulunduğu iddia edilmişti.

(AA)