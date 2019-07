İngiltere'nin yeni başbakanı olması beklenen Boris Johnson'dan tartışma yaratacak sözler!

İngiltere'nin yeni başbakanı olması beklenen ve Osmanlı İmparatorluğu'nun son Dahiliye Nazırı Ali Kemal'in torunu Stanley Johnson'ın oğlu Boris Johnson'ın, geçmişte yazdığı bir makalede "Müslüman ülkeler İslam yüzünden batının gerisinde kaldı" yazdığı ortaya çıktı.

The Guardian'ın haberine göre Johnson, The Dreom of Rome (Roma Rüyası) isimli kitabının ek bölümünde, "İslam bir sebepten dolayı Müslüman ülkelerde gelişimi engelledi" ifadeleri yer aldı.

Ortaya çıkan makalenin ardından Britanya Müslüman Konseyi, yaptığı açıklamada "Birçok insan Johnson'ın hâlâ İslam'ın özgürlük ve ileriye giden yolu engellediğini düşünüp düşünmediğini bilmek istiyor" dedi.

"Sonra da Müslümanlar geldi" isimli makalede Johnson, Müslüman ülkelerde "burjuva sınıfının, kapitalizmin ve demokrasinin olmadığını" iddia etti ve bunun sebebinin İslam olduğunu ileri sürdü.

Makalede şu ifadeler yer alıyor:

"Bizans İmparatorluğu'nun idaresindeki Konstantinopolis bin yıl boyunca öğrenmenin ışığını ayakta tuttu. Osmanlı'nın yönetiminde ise basılı yayınlar 19. yüzyılın ortalarına kadar görülmedi. Bir şey kelimenin tam anlamıyla onların yüzyıllarca geride kalmasına sebep oldu"

76 MİLYON TÜRK BRİTANYA'YI İSTİLA EDECEK

Yazdığı makalede Türkiye'nin AB'ye kesinlikle katılması gerektiğini belirten Johnson, "Ankara bir kez daha bir Roma ekonomi topluluğu yaratan ve Akdeniz kıyılarını bir araya getiren rolüyle AB'ye dahil olmalıdır" dedi.

Johnson, Brexit kampanyası sürecinde, "Türkiye AB'ye alınarak demokratikleşmeyi öğrenmeli. Aksi takdirde 76 milyon Türk Britanya'yı istila edecek" dedi.

İngiltere'de yaşayan Türkler, İngilizlerin Brexit sürecinde kendilerine karşı kışkırtıldığını belirterek söylemleri kınadılar. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Britanya Müslüman Konseyi, "Çoğumuz Johnson'ın İslam'ı gerileme sebebi ve özgürlük dışı olarak görüp görmediğini, Brexit sürecinde Türkler ve Müslümanlar hakkındaki göçmen kampanyası sonrasında Türkiye'nin AB'ye katılım süreci ile ilgili görüşlerini merak ediyoruz" dedi.