28 Mart 2020 Cumartesi 17:12:49 | Son Güncelleme: 28 Mart 2020 Cumartesi 17:18:26
İngiltere'de son bir günde koronavirüsten ölenlerin sayısında büyük artış
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı bir günde 260 artarak 1019'a ulaştı.
AA
Ayrıntılar geliyor...
- Rusya koronavirüsü tedavi edecek ilacı geliştirdiğini duyurdu
- Ruhani: Koronavirüslü hastaların masraflarının yüzde 90'ını hükümet ödeyecek
- Suudi Arabistan'da toz fırtınası gökyüzünün rengi turuncuya çevirdi
- İran'da 102 yaşındaki hasta koronavirüsü yendi
- ABD’de 5 dakikada sonuç veren 'koronavirüs test kiti' geliştirildi