İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Türk muhabire kur yaptı
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Türk muhabirle samimiyeti İngiliz medyasında günün konusu oldu. NATO Liderler Zirvesi sonrası basın toplantısı düzenleyen Johnson'a Dörtlü Zirve toplantısı ve Başkan Erdoğan ile yaptığı görüşmenin nasıl geçtiğini soran ve Londra’da yaşayan gazeteci Aynur Tattersall ile Johnson'un gülüşmeleri 'Boris Türk muhabire kur yaptı' dedirtti.
İngiliz medyası, basın toplantısında soru soran Türk gazeteci Aynur Tattersall ile ilgili kaleme aldığı haberi “Başbakan Johnson sorusunu sormadan önce kendini tanıtan gazeteciye flörtöz bir şekilde "Merhaba" derken yakalandı” başlığı ile verdi.
“Başbakan Johnson sorusunu sormadan önce kendini tanıtan gazeteciye flörtöz bir şekilde "Merhaba" derken yakalandı. Utandığı gözlemlenen Türk kadın gazeteci gülümseyerek kendini toplayıp sorusuna devam edebildi” diyen Express, Twitterda da konunun kullanıcılar tarafından dikkat çektiğini diyaloğun sosyal medyada da “Az önce Boris Johnson'ın Türk gazeteciyi "Merhaba! diyerek selamlaması biraz şehvetli değil miydi?" başlığı ile Twitter”a da taşındığını yazdı.
Express Twitter da “Londra Belediye Başkanlığı ve Dışışleri Bakanlığı görevleri sırasında da kendisi ile yaptığı röportajlardan tanıdığı kadın gazeteci Johnson'a , soru yöneltmek isteyince kendisini tanıyarak coşkuyla selam verdi” şeklinde paylaşımlar yapıldığını vurguladı.
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