İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Türk muhabire kur yaptı

İngiliz medyası, basın toplantısında soru soran Türk gazeteci Aynur Tattersall ile ilgili kaleme aldığı haberi “Başbakan Johnson sorusunu sormadan önce kendini tanıtan gazeteciye flörtöz bir şekilde "Merhaba" derken yakalandı” başlığı ile verdi.

“Başbakan Johnson sorusunu sormadan önce kendini tanıtan gazeteciye flörtöz bir şekilde "Merhaba" derken yakalandı. Utandığı gözlemlenen Türk kadın gazeteci gülümseyerek kendini toplayıp sorusuna devam edebildi” diyen Express, Twitterda da konunun kullanıcılar tarafından dikkat çektiğini diyaloğun sosyal medyada da “Az önce Boris Johnson'ın Türk gazeteciyi "Merhaba! diyerek selamlaması biraz şehvetli değil miydi?" başlığı ile Twitter”a da taşındığını yazdı.

Express Twitter da “Londra Belediye Başkanlığı ve Dışışleri Bakanlığı görevleri sırasında da kendisi ile yaptığı röportajlardan tanıdığı kadın gazeteci Johnson'a , soru yöneltmek isteyince kendisini tanıyarak coşkuyla selam verdi” şeklinde paylaşımlar yapıldığını vurguladı.