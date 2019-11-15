İngiliz ajanının dikkat çeken mesajı: Türkiye’de işimiz bitti ayrılıyoruz

Beyoğlu’nda dört gün önce ölü bulunan 48 yaşındaki İngiliz ajan James Gustaf Edward Le Mesurier’le ilgili soruşturma sürüyor. Le Mesurier’in daha önce iki kez ifade veren İsveç uyruklu eşi Emma Hedvig Christina Winberg’den (39) karanlık noktaların aydınlatılabilmesi için olay gecesini tekrar tekrar anlatması istendi. Emniyet yetkililerince intihar olarak değerlendirilen olayla ilgili edinilen son bilgilere göre Le Mesurier’in 1 hafta önce Beyaz Baretlilerdeki takım arkadaşlarına “Türkiye’de işimiz bitti, ayrılıyoruz” dediği ortaya çıktı.

14 KİŞİ İFADE VERDİ

Evde bulunan ve inceleme altına alınan bilgisayar, tablet ve cep telefonlarından oluşan 7 elektronik eşyayla ilgili sorular sorulan Winberg, bu eşyaların eşi ve kendisi tarafından kullanıldığını söyledi. Le Mesurier’in Büyükada’daki evinde çalışan iki kişinin ifadesinin alınmasından sonra cesedinin bulunduğu sokaktaki ofis çalışanları da emniyete çağırıldı. Winberg’in verdiği isimler tek tek Cinayet Büro Amirliği’ne çağırılarak tanık olarak ifadeleri alındı. Çevredeki esnafla birlikte 14 kişinin ifadesine başvuruldu. Olayın yaşandığı gece aynı binada bulunan ve alt katta bağımsız bir bölümde kalan “Merih” adlı hizmetçinin de ifadesi alındı. Hizmetlinin sır ölümle ilgili “Herhangi bir bilgim yok” dediği öğrenildi. İngiliz ajanın ruhsal sorunları için gittiği hastane ve doktor kayıtları da inceleniyor. Ayrıca cesedin bulunduğu saat ve 24 saat öncesinde bölgedeki 11 binin üzerindeki baz sinyali ile çevredeki işyeri ve konutlara ait 300’e yakın binlerce saat süren kamera kaydı da mercek altında. Cihazların harddiskleri savcılık kararıyla toplandı.

KAVGA ETMİŞLER

Olayın cinayet olma ihtimaline ilişkin çok yönlü olarak çalışmalarını sürdüren ekipler, ofisin çatısından içeriye girilme ihtimaline karşı incelemelerde bulundu. Ayrıca Le Mesurier ile eşinin olaydan 1 gün önce Beyoğlu’nda akşam yemeği yerken şiddetli şekilde kavga ettikleri, Mesurier’in eşine ağır sözler söyleyerek mekandan ayrıldığı öğrenildi. Polis ekiplerinin bu yönde de çalışma başlattığı öğrenildi.

YURTDIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI

Polise verdiği kapsamlı ifadesinde “Keşke eşim ölmeseydi de bunları konuşuyor olmasaydık” diyen Emma Hedvig Christina Winberg hakkında soruşturma tamamlanana kadar yurtdışına çıkış yasağı getirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, yurtdışı çıkış yasağının geçici tedbir mahiyetinde olduğu, Winberg’in tekrar ifadesine başvurulabileceği belirtildi. Başsavcılık ayrıca Le Mesurier’in kesin ölüm sebebinin tespiti için otopsi işlemleri sonucu yapılan incelemelerin sürdüğünü, herhangi bir rapor tanzim edilmediğini duyurdu.

(Yeni Şafak)