17 Kasım 2019 Pazar 01:08:08 | Son Güncelleme: 17 Kasım 2019 Pazar 01:08:53
İhvan liderlerinden Muhammed el-Helvacı vefat etti
Mısır'daki Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) liderlerinden Muhammed el-Helvacı İstanbul'da vefat etti.
İhvandan yapılan yazılı açıklamada, liderlerinden Mısır asıllı Sudan vatandaşı Helvacı'nın, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.
Helvacı'nın naaşı, yarın Fatih Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından İstanbul'da defnedilecek.
Ezher Üniversitesi Arap Dili Fakültesinden 1980'lerde mezun olan Helvacı, Sudan'da bir üniversitede din eğitimi alanında doktora yaptı.
(AA)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Bin Selman'ın ülkesi Suudi Arabistan’da iğrenç olay! Arabistanlı kadın iç çamaşırını sahneye fırlattı
- Afganistan'da 615 DEAŞ'lı terörist teslim oldu
- ABD'nin başka ülkelere vermekten kaçındığı F-22 Raptor'un havada yakıt ikmali yaptığı anlar görüntülendi
- İsrailli politikacı ve akademisyenler yerleşim yerleri ürünlerine ithalat yasağı istedi
- Trump’tan skandal bir karar daha! Savaş suçu işlemekle itham edilen subayları affetti