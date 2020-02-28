İdlib'deki hain saldırıdan sonra Rusya'dan ilk açıklama

İdlib'de Rusya destekli Esed rejimi tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik hava saldırısında 33 askerimizin şehit olmasının ardından Rusya'dan ilk açıklama geldi.

SALDIRIDA UÇAKLARIMIZ GÖREV ALMADI

Reuters'in aktardığına göre, Rusya'dan yapılan açıklamada, "Hava saldırısında Rus uçağı görev almadı. Rusya ateşkesin sürmesi için elinden geleni yaptı. TSK'ya hava saldırısı yapmadık. Rejime ateşkes baskısı yaptık." ifadelerine yer verildi.

HATAY VALİSİ DOĞAN: İDLİB'DEKİ HAVA SALDIRISINDA 33 MEHMETÇİĞİMİZ ŞEHİT OLMUŞTUR

Hatay Valisi Rahmi Doğan, İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarına yönelik hava saldırısında şehit sayısının 33'e yükseldiğini bildirdi.

Doğan, AFAD İl Müdürlüğü binasında, gazetecilere İdlib'de TSK'ye yönelik hava saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

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