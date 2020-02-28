İdlib'deki hain saldırıdan sonra Rusya'dan ilk açıklama
Rusya'dan son dakika İdlib açıklaması geldi. Rusya, 33 askerimizin şehit olduğu hain saldırıya ilişkin, "Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye saldırı düzenlemedik" dedi. Dün akşam İdlib'de Mehmetçiğin konuşlu bulunduğu bölgeye hava saldırısı düzenlenmişti. Saldırı sonrası Türkiye misli ile karşılık vererek Rejim unsurlarını ateş altına almıştı. Karadan ve havadan bombardıman sürerken gözler Rusya'ya çevrilmiş, saldırıyı Rusya'nın düzenlediği iddia edilmişti.
İdlib'de Rusya destekli Esed rejimi tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik hava saldırısında 33 askerimizin şehit olmasının ardından Rusya'dan ilk açıklama geldi.
SALDIRIDA UÇAKLARIMIZ GÖREV ALMADI
Reuters'in aktardığına göre, Rusya'dan yapılan açıklamada, "Hava saldırısında Rus uçağı görev almadı. Rusya ateşkesin sürmesi için elinden geleni yaptı. TSK'ya hava saldırısı yapmadık. Rejime ateşkes baskısı yaptık." ifadelerine yer verildi.
HATAY VALİSİ DOĞAN: İDLİB'DEKİ HAVA SALDIRISINDA 33 MEHMETÇİĞİMİZ ŞEHİT OLMUŞTUR
Hatay Valisi Rahmi Doğan, İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarına yönelik hava saldırısında şehit sayısının 33'e yükseldiğini bildirdi.
Doğan, AFAD İl Müdürlüğü binasında, gazetecilere İdlib'de TSK'ye yönelik hava saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Ayrıntılar geliyor...
- İdlib'deki hain saldırıdan sonra Rusya'dan ilk açıklama
- Yeni Zelanda'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi
- Endonezya, koronavirüs nedeniyle Güney Kore'deki elçiliğini kapattı
- New York ile New Jersey'deki camilerde eller Mehmetçiğe dua için kalktı
- BM Genel Sekreteri Guterres: İdlib'de derhal ateşkes ilan edilmeli